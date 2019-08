Acuerdan transferir cartera pensiones de portuarios

El Ministerio de Trabajo (MT) firmó ayer un acuerdo de transferencia de la cartera de pensiones de los trabajadores portuarios a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado (DGJP), con el objetivo de definir los términos y condiciones del pago de la misma.

El convenio fue rubricado por el ministro de Trabajo Winston Santos, el director general de Jubilaciones y Pensiones, Germán Nova, y el presidente de la Federación Dominicana de Trabajadores Portuarios (FDTP), Silvio Ureña Mendoza.

Para el ministro de Trabajo el acuerdo tiene doble significado: “primero, nuestro único interés no era seguir administrando esos recursos, sino que esas pensiones lleguen a sus verdaderos dueños, que si los pensionados daban una cotización se quedara en eso, que no se le cree otro tipo de cuota, esa era nuestra preocupación”.

En segundo lugar, Santos afirmó que ese dinero se puso en manos de la entidad competente, en virtud de que será el Ministerio de Hacienda el responsable, tras ponerse a disposición de lo que sea necesario para los portuarios, hasta donde llegan estas pensiones y destacó que no es un plan de pensiones, sino una contribución que bajo esa modalidad se les otorga.