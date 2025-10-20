Gloria Ceballos: modelos europeos prevén acumulados de lluvias mayores que el 04 de noviembre de 2022

Gloria Ceballos: modelos europeos prevén acumulados de lluvias mayores que el 04 de noviembre de 2022

Los modelos de pronósticos europeos prevén acumulados de lluvias de hasta 300 milímetros (mm), sobre todo en el litoral costero de República Dominicana, debido a una activa onda tropical, según informó la directora del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos.

Durante una rueda de prensa este lunes en la noche, Ceballos recordó que los acumulados de lluvias del 04 de noviembre del año 2022 fueron de 267 mm, por lo que se espera que el fenómeno que incide sobre gran parte del territorio nacional supere esa cantidad.

La ingeniera no precisó en qué tiempo se desarrollará dicho volumen de lluvias, contrario al 2022, que ocurrió, aproximadamente, desde las 3:00 de la tarde hasta las 9:00 de la noche, un tiempo significativamente corto.

Más temprano, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), colocó 12 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla, entre ellas La Vega, San Cristóbal, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San José de Ocoa, Peravia, Azua, San Juan, Pedernales, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, La Romana, La Altagracia y Barahona.

Mientras que en alerta verde figuran Sánchez Ramírez, Samaná, Monseñor Nouel, Santiago, Hato Mayor y El Seibo. El organismo recomendó a la población seguir las orientaciones de los organismos de protección civil y a las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto por el deterioro del oleaje en las costas atlántica y caribeña.

