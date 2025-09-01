Acusados violar esperan coerción

Los seis hombres acusados de drogar y violar a una joven de 21 años en Villa Gónzalez, Santiago, están a la espera de medida de coerción, imputados, además, de asociación de malhechores y atentado sexual por medios electrónicos. Está prófugo un séptimo que habría ayudado a trasladarla a la casa del hecho.

Dos acudieron a entregarse, por separado, entre la tarde y la noche del viernes y los otros cuatro detenidos en Los Almacigos.

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva y declaración de caso complejo contra José Alfonso Rubiera Rodríguez, Delfri de Jesús Rodríguez, Edwin Manuel Castro Guzmán, Javier Eduardo Núnez Toribio, Otniel Rafael Pichardo Martínez y Yamir Fernando Pérez Toribi.

La Fiscalía dijo que investiga a la muchacha que estaba con la víctima en un establecimiento.

Afirma que cuando la joven manifestó malestar, dos de los imputados ofrecieron llevarla a un centro de salud; sin embargo, nunca ingresaron y la trasladaron a la residencia en La Javilla, donde habrían cometido cometido la violación.

El Ministerio Público indaga de dónde salió la primera publicación del video que muestra el hecho.

En tanto, Rómulo Sánchez, abogado de cuatro de los seis imputados, negó que hubiera agresión sexual, sino, “una relación consentida”.

Afirmó que han querido crear un escenario mayor al real y que en su momento dará las declaraciones con las pruebas.