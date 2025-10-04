Acusan 14 de Puerto Rico por tráfico drogas hacia República Dominicana

San Juan. EFE.

La Fiscalía federal en Puerto Rico informó ayer que un gran jurado federal ha acusado a 14 miembros de la organización criminal ‘La V’ por traficar cientos de kilos de cocaína a Estados Unidos y República Dominicana.

Según explicó el jefe de la Fiscalía, W. Stephen Muldrow, el grupo criminal de Camuy (norte), encabezado por Emilio López Vargas, conspiró del año 2021 al 2025 para poseer y distribuir grandes cantidades de drogas, armas de fuego y cometer lavado de dinero.

De acuerdo con el pliego acusatorio, López Vargas fue el responsable de importar y distribuir cientos de cargamentos de cocaína en coordinación con otras personas en República Dominicana. Para ello, la organización usaba embarcaciones con escondites donde guardaban los cargamentos de cocaína y traerlos desde República Dominicana a Puerto Rico. Al llegar esos kilos de cocaína a Puerto Rico, los narcotraficantes comenzaban a distribuirla por la isla.

El grupo también utilizó a empleados del Servicio Postal de EE.UU. y otro trabajador de una compañía de logística, identificado como Axel Manuel Cardec Lugo, para proteger mandados cocaína hacia el país.