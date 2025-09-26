Nueva York. El fiscal de Manhattan acusó este miércoles a Tabitha Bundrick, de 38 años, de 11 cargos por presuntamente usar fentanilo para drogar y robar a cuatro hombres, matando a tres de ellos en el Alto Manhattan en solo 10 meses, entre abril de 2023 y febrero de 2024.

Bundrick se declaró inocente en la Corte Suprema del Estado de NY, según documentos judiciales.

En el primer caso, el 30 de abril de 2023, la mujer se acercó a dos hombres en Washington Heights, vecindario con un 90% de sus residentes dominicanos, con el pretexto de venderles jabón. Ahí mismo, les ofreció sexo por dinero y los llevó a un apartamento vacío en la calle 159, y les dio fentanilo.

A la mañana siguiente uno de los hombres se despertó y se encontró solo con su amigo Mario Paullan, de 42, muerto a su lado. El sobreviviente no recordaba lo sucedido y reportó que su teléfono y otros objetos personales habían desaparecido.

Meses después, el 27 de septiembre de 2023, Bundrick se encontró con Miguel Navez, 39 años, y fueron a un apartamento en la calle 158, según la fiscalía, le dio el mismo coctel que había usado con los otros hombres. Tres días después, el hermano de la víctima lo encontró muerto y faltaban muchas pertenencias en su hogar.

Cinco meses después, el 25 de febrero de 2024, Bundrick siguió a Abrihan Fernández, de 34, por la calle hacia su edificio en la calle 144. Hablaron afuera antes de subir. Allí, presuntamente también le dio las drogas, falleciendo después. Posteriormente ella fue vista entrando y saliendo del edificio, sacando varias bolsas grandes del apartamento.

El fentanilo es un opioide sintético barato y potente que se puede usar para mezclar drogas como la cocaína o la heroína y producir un efecto hasta 50 veces más fuerte.

«Quiero ser muy claro con aquellos que creen que pueden salirse con la suya drogando y robando a víctimas desprevenidas»; trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, descubriremos y procesaremos esta conducta», agregó el fiscal Alvin Bragg.

New York Post llamó a la fémina «prostituta del infierno». Actualmente se encuentra presa en Rikers Island. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un Tribunal.

Los abogados de Bundrick dijeron que «ella es una víctima de abuso sexual infantil y un trauma por haber sido prostituta, y que su funcionamiento intelectual se sitúa a un nivel de tercer grado».

«Sin duda, la señora Bundrick tomó una mala decisión al compartir sus drogas con hombres que solo buscaban pasar un buen rato, pero nunca tuvo la intención de matar a nadie», afirmaron sus abogados.

De ser declarada culpable podría enfrentar una pena de entre 25 años y cadena perpetua.