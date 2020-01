Acusan a Rusia y China usar noticias falsas

Rusia y China están librando una “guerra digital“ con noticias falsas y desinformación para afectar la democracia en Europa, por lo que la Unión Europea debe desarrollar herramientas para combatirla, aseguró el jueves una importante funcionaria comunitaria.

Vera Jourov, vicepresidenta de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, dijo que ambos países han “convertido la información en un arma“ y no se echarán atrás hasta que Europa les haga frente. “Hay actores externos específicos, concretamente Rusia y China cada vez más, que están utilizando activamente la desinformación y tácticas de interferencia relacionadas para minar la democracia europea“, alertó la funcionaria en una conferencia sobre desinformación en Bruselas.

Los dos países “se sentirán cómodos haciéndolo hasta que nosotros demostremos que no toleraremos esta agresión e interferencia“, agregó.

Jourov dijo que esa “guerra digital“ es uno de los métodos favoritos de Rusia y China porque “ellos ven que es eficiente y barato y no soy tan ingenua como para creer que algunas charlas los desalentarán“.

La vicepresidenta de la CE citó como ejemplos los informes de noticias falsas provenientes de Rusia que rodearon el derribo de un vuelo de una aerolínea de Malasia sobre el este de Ucrania en 2014 y el envenenamiento de un exespía ruso y su hija en Inglaterra en 2018.

Europa debe encontrar la mejor manera de “defendernos a nosotros mismos y a nuestro territorio y utilizar las herramientas más eficientes para hacerlo“, incluida la financiación y nuevas políticas, dijo.

Los expertos en la conferencia del jueves dijeron que el objetivo de Rusia es sembrar confusión y socavar organizaciones occidentales como la UE y la OTAN.