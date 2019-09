Acusan al premier de Haití sobrevaluar venta cabras

El nuevo primer ministro de Haití, Fritz William Michel, que está a la espera de la ratificación en el Senado, se ha visto envuelto en una polémica al ser acusado por un opositor de sobrefacturar la venta de cabras al Estado como parte de un proyecto agrícola.

El caso fue revelado por el senador de Artibonite, Youri Latortue, quien acusó a Michel de vender 200 cabritos al Ministerio de Agricultura a través de la empresa Caribbean Product and Services a cambio de 6.3 millones de gourdes (unos 65.000 dólares), un precio superior al de mercado. “Creemos que los precios no son normales. Tenemos en cuenta la cuestión de cabras, vemos 200 cabritos por unos 6.3 millones de gourdes. Eso significa que un cabrito cuesta 31 mil gourdes (325 dólares). Recuerden que no son cabras grandes, son cabras pequeñas”, dijo el senador a medios locales.

Según el senador opositor, los cabritos fueron vendidos sin licitación entre 2017 y 2018 por la empresa de Michel, cuando él era un alto funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas. Michel negó las acusaciones este lunes en una entrevista a la radio Magic 9, de Puerto Príncipe, en la que recalcó que “nunca existió” ese contrato con el Ministerio de Agricultura ni vendió cabras a 31.000 gourdes.

“En dos ocasiones recibimos pedidos del Ministerio de Agricultura para cabras de pura sangre. Estos son cabritos que llevábamos de Texas y vinimos con ellos. Hay pedidos a esta misma empresa en los que vendimos (cabras) por 3.000 gourdes, entregadas en el sur”, dijo Michel. El primer ministro aseguró que los documentos que apoyan la denuncia son “falsificados” y conminó al senador Latortue a que presente el cheque de pago. En la entrevista, Michel eludió responder cuál sería el precio exacto de los cabritos y les pidió a los periodistas que llamaran a los agrónomos para preguntarles.