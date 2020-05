Acusan policía por muerte negro; más líos EU

– El policía que fue grabado por transeúntes en Mineápolis (Minesota, EEUU) con la rodilla en el cuello de George Floyd, un hombre de raza negra que falleció poco después de su detención y cuyo caso ha desencadenado una ola de protestas, fue detenido ayer, viernes, acusado de asesinato en tercer grado y homicidio imprudente.

El fiscal del condado de Hennepin (Minesota), Mike Freeman, reveló que presentó los cargos poco después del anuncio de la detención de Chauvin y explicó que no lo hizo antes porque no disponía de pruebas suficientes.

“Solo podemos presentar cargos por un caso cuando tenemos suficientes pruebas admisibles para probar un caso más allá de la duda razonable”, subrayó el fiscal, quien no descartó la imputación de los otros policías involucrados en la muerte de Floyd.

Chauvin es uno de los cuatro agentes que fueron despedidos del cuerpo de policía de Mineápolis por su papel en el fallecimiento del afroamericano.

Según la legislación del estado de Minesota, el asesinato en tercer grado es aquel que causa la muerte de la persona de manera no intencionada a través de un acto eminentemente peligroso y puede acarrear una pena de cárcel de no más de 25 años.