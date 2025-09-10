Eric Adams favorecerá 350 mil estudiantes en mil 700 escuelas con Chromebooks

  • Ramón Mercedes
Alcalde Eric Adams

Nueva York. El alcalde Eric Adams anunció este lunes que 350 mil estudiantes en mil 700 escuelas públicas de esta ciudad serán favorecidos con  Chromebooks gratis con acceso a Internet durante 2025-2026, para ayudar a abordar la inequidad digital entre los jóvenes en la Gran Manzana.

Una Chromebook es un tipo de computadora portátil diseñada para realizar tareas diarias de forma rápida y sencilla, utilizando el sistema operativo Chrome OS desarrollado por Google, por lo que los estudiantes podrán usarlas incluso en lugares sin acceso wifi.

Se centra en el uso de aplicaciones web y el almacenamiento en la nube, a diferencia de las laptops tradicionales que dependen de software y archivos almacenados localmente. Son conocidas por su diseño ligero, buen rendimiento para tareas básicas y una excelente relación calidad-precio.

Adams dijo que las Chromebooks ayudarán a reemplazar los dispositivos obsoletos que se usan actualmente en algunas escuelas y garantizarán que los estudiantes aún tengan acceso a la tecnología a pesar de la nueva prohibición estatal de los teléfonos celulares durante el día escolar.

«Puede que hayamos quitado los teléfonos celulares durante el día, pero ustedes tienen Chromebooks para todo el día”, precisó.

Bajo la nueva iniciativa, nuestro éxito ya no estará determinado por el código postal; debe determinarse por si eres residente en NYC

El alcalde señaló que El Bronx se ve particularmente afectado por la falta de recursos tecnológicos en los hogares, y más del 22% de los hogares no tienen internet en casa, y aproximadamente uno de cada tres carece de acceso a una computadora, según informe del Centro para un Futuro Urbano.

Las nuevas Chromebooks ayudarán a los estudiantes a aprender responsabilidad y a nivelar el campo de juego para todos. Las laptops no solo mejoran nuestras aulas, sino que también mejoran las oportunidades, el futuro y siendo realistas, hacen que las tareas sean menos tediosas.

El ejecutivo municipal estuvo acompañado por la canciller escolar Melissa Aviles-Ramos, el director de tecnología Matthew Fraser, el vicealcalde Randy Mastro y la estrella de los Yankees Jazz Chisholm Jr., entre otros.

