Adars reaciona ante posición del Colegio Médico sobre renuncias masivas de ARS

El presidente de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS), José Manuel Vargas, consideró hoy que no sería lo más sensato que el Colegio Médico Dominicano (CMD) disponga la renuncia en masa de las Aseguradora de Riesgos de Salud, en un momento en que la sociedad sufre los efectos de la pandemia del COVID-19, con resultados preocupantes.

Vargas indicó que los afiliados a las ARS deben recibir los servicios de salud pertinente, al tiempo que citó que el diálogo que llevan a cabo en el CMD y las Sociedades Médicas Especializadas tienen como condición que no haya paro, como forma de trabajar en igualdad de condiciones.

Al ser entrevistado en el programa La Cuestión, conducido por Patricia Solano y Diana Lora, expuso que la ADARS es de la idea de que ante cualquier situación que se presente, se debe acudir al diálogo entre las partes como método para resolver los problemas que, en este caso, se refiere a las exigencias de aumento de los honorarios y las tarifas de los médicos, petición que están de acuerdo.

«Estamos de acuerdo en que eso se incremente, lo que pasa es que eso no depende de nosotros; eso es una responsabilidad del Consejo Nacional de Seguridad Social, que es que establece mediante un estudio actuarial que hace la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, cuánto es el costo de lo que se está solicitando en ampliar una cobertura o incrementar una consulta», expuso.

Sobre la medida precautoria dictada por un tribunal en contra de las huelgas del CMD, Vargas expuso que no tienen nada que ver con la misma, tras indicar que se trató de un sindicato que haciendo uso de su derecho, elevó un recurso para esos fines, razón por la cual no se refiere al tema.

«Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con esa decisión… Fue un sindicato que elevó un recurso para que le respetaran sus derecho…, no tengo opinión sobre eso», dijo tras reiterar que no existe tranque en las negociaciones de ADARS y los médicos, sino que se están buscando alternativas mediante las cuales se pueda complacer, si no todo, en parte, las demandas.