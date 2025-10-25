Aderlin Rodríguez y Jhordan Mézquita electos en Santiago

El inicialista Aderlín Rodríguez y el lanzador Jhordany Mézquita fueron seleccionados los mejores, en el programa Águila de la Semana de Producciones Comunicaciones Millenium, que se celebra por la temporada número 38, reconociendo la labor de los jugadores de las Águilas Cibaeñas.

Las votaciones del primer programa se realizaron a través de las redes sociales, debido a los problemas climáticos, y la crónica deportiva del Cibao favoreció a Rodríguez y Mézquita con la mayoría de los votos.

Ambos serán premiados la próxima semana en Hodelpa El Gran Almirante, hogar del tradicional programa de premiaciones.

Aderlín Rodríguez fue electo por unanimidad el jugador de las Águilas más destacado a la ofensiva en la primera semana.

En los primeros 4 juegos, Rodríguez bateó de 15-7 para elevado promedio de .467, un OBP de .467, slugging de .867 y OPS de 1.333.

Aderlín adornó su actuación con un jonrón, 3 dobles, 5 carreras impulsadas y 5 anotadas, alcanzando un total de 13 bases.

También fueron sometidas las actuaciones de Rayner Delgado, Juan Lagares, Ángel Genao, Leody Taveras y Adael Amador.

Mientras que el premio para el mejor lanzador de la semana de las Águilas fue para Jhordany Mézquita, quien recibió el 70% de los sufragios emitidos por los comunicadores deportivos del Cibao.

Mézquita vio acción en dos partidos, con una labor de 3.0 entradas en blanco, donde no permitió imparables a la oposición y tuvo récord de 1-0.