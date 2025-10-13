ADHA destaca la importancia del diálogo entre sectores para fortalecer la competitividad

La Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores (ADHA) resaltó la necesidad de fomentar el diálogo entre los distintos sectores productivos, el Gobierno y los consumidores como vía esencial para encontrar soluciones conjuntas a los desafíos que enfrenta la agropecuaria nacional.

Así lo expresaron Alfredo Ríos, tesorero, y Doris Florencio, directora ejecutiva de la entidad, quienes insistieron en que “todos los actores deben sentarse en una misma mesa” para garantizar reglas claras, eficiencia y sostenibilidad en el desarrollo del campo dominicano.

Los directivos señalaron que los productores enfrentan grandes desafíos vinculados a los costos de los insumos, la energía, la logística y la burocracia estatal. “La mesa debe tener cuatro patas: el Gobierno, el productor, el consumidor y el mercado; y todos deben actuar con un mismo objetivo: la seguridad alimentaria del país”, afirmó Ríos.

Tanto Ríos como Florencio coincidieron en que el futuro del sector agropecuario depende de mantener la colaboración entre los distintos actores. “El mercado y el consumidor son nuestros jefes. Debemos ser competitivos, eficientes y, sobre todo, trabajar juntos con un sentido común por el bienestar del país”, resaltó el tesorero de la ADHA.

Reconocimiento al mérito agropecuario

Ambos directivos destacaron además la realización de la XXXIV Entrega de la Medalla de Honor al Mérito, que se llevará a cabo el jueves 16 de octubre, a las 11:00 de la mañana, en el Hotel Jaragua, con la presencia del presidente de la República y diversas autoridades del área industrial y agropecuaria.

En esta edición serán 12 los galardonados en diferentes renglones productivos: cultivo de tabaco, cultivo de café, avicultura, agroindustria, ganadería de carne, hortofrutícola, cultivo de arroz, porcicultura, innovación agropecuaria, terminación de novillos, ganadería de leche y cultivo de cacao.

Florencio explicó que el premio, creado en 1963, reconoce el esfuerzo de hombres y mujeres que dedican su vida a la producción nacional y constituye uno de los homenajes más antiguos del país al trabajo agrícola.

La medalla, diseñada por el pintor dominicano Joaquín Priego, está elaborada en oro macizo de origen dominicano, lo que, según Ríos, “le otorga un valor simbólico y patriótico muy especial”.

“Queremos reconocer el mérito de quienes se levantan cada día a las cuatro de la mañana a trabajar por la seguridad alimentaria del país”, afirmó Ríos. Subrayó que el objetivo del galardón no es económico, aunque la medalla tiene un alto valor material, sino simbólico, “Se trata de honrar la entrega y la fe en el país de nuestros productores, grandes y pequeños”.

Asimismo, mencionaron que este año el reconocimiento incluirá una mención especial a una empresa con 143 años de trayectoria, la cual ha sido clave en el desarrollo y la estabilidad del sector agroindustrial dominicano.

Compromiso con la producción nacional

Ríos recordó que la ADHA, fundada en 1962, tiene como pilares la defensa del derecho a la propiedad privada y el apoyo a la producción nacional. Con más de 45 miembros que representan diversos sectores de la agroindustria y la banca, la entidad agrupa alrededor del 80% de la maquinaria productiva del país, según explicó el tesorero.

“Estamos impulsando una diversificación que no solo refuerce la defensa de la propiedad, sino que respalde la producción nacional en todas sus formas”, puntualizó Ríos, quien destacó que el diálogo y la cooperación intersectorial son indispensables para alcanzar una mayor competitividad.

Producción cárnica local

Durante la entrevista, los directivos también resaltaron los esfuerzos de la ADHA y sus aliados para impulsar la producción cárnica local, un sector que ha logrado avances significativos en materia genética y de exportación.

“Ya el país está exportando carne gracias a las alianzas entre instituciones como Asocarne, el Patronato Nacional del Ganadero y la Dirección General de Ganadería”, apuntó Ríos.

El dirigente recordó que durante la pandemia los productores nacionales demostraron su capacidad para garantizar el abastecimiento interno. “Aquí no faltó nada. La seguridad alimentaria del país fue sostenida por el productor dominicano”, concluyó.