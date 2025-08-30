Adiós a una voz influyente: Fallece Alberto Padilla, referente del periodismo latinoamericano

Adiós a una voz influyente: Fallece Alberto Padilla, referente del periodismo latinoamericano

El mundo del periodismo latinoamericano está de luto tras confirmarse el fallecimiento del comunicador mexicano Alberto Padilla, quien fue una de las figuras más destacadas de CNN en Español.

Padilla murió la noche del viernes 29 de agosto en San José, Costa Rica, a los 60 años de edad, tras sufrir un desvanecimiento repentino durante una reunión social.

Según reportes de medios locales y la emisora CRC 89.1 Radio, donde conducía el programa “A las 5 con Alberto Padilla”, el periodista fue trasladado de emergencia al Hospital Cima, donde, pese a recibir atención médica, se produjo el fatal desenlace.

Una trayectoria marcada por la excelencia

Nacido en Monterrey, México, el 9 de enero de 1965, Padilla se graduó en Estudios Internacionales por la Universidad de Monterrey y completó el Programa de Alta Gerencia en el INCAE Business School de Costa Rica. S

u carrera en CNN en Español lo llevó a cubrir eventos de relevancia internacional y a entrevistar a líderes políticos, empresariales y sociales de alto perfil.

En los últimos años, se estableció en Costa Rica, donde se convirtió en una voz influyente en el análisis económico, político y social a través de su espacio radial, seguido por audiencias locales e internacionales.

