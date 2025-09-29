Adiós al polvo del Sahara en República Dominicana: datos claves para entender su impacto

  • Ninoska Cuevas
La temporada de polvo del Sahara en la República Dominicana, que inició a principios de mayo, llegó a su fin en estos últimos días de septiembre.

Así lo dio a conocer este lunes el analista meteorológico Jean Suriel, quien indicó que este año arribaron a la región del Caribe 17 grandes nubes de partículas provenientes de África.

«De ahora en adelante, será menos probable que lleguen estas nubes significativas a RD, pero no se descartan algunos fragmentos aislados después de llegar a su final; precisamente, entre hoy y mañana incidirán ligeras partículas en el país», escribió Suriel mediante una publicación en sus redes sociales.

Datos claves

De igual forma, el experto explicó que el polvo se origina en el desierto del Sahara, al norte de África, una zona que abarca más de 9.4 millones de kilómetros cuadrados de arena. Para llegar a la República Dominicana, estas partículas deben recorrer entre 5 mil y 6 mil kilómetros.

«Entre junio y agosto es el pico de mayor incursión de estas nubes polvorientas en el país: coincide con un período de temperaturas extremas en el Trópico de Cáncer, lo cual aumenta las tormentas de arena en el Sahara e impulsa las nubes con los vientos alisios», detalló Jean Suriel.

Agregó que el polvo sahariano incrementa la sensación de calor en el territorio dominicano, ya que al desplazarse por las capas medias y bajas de la atmósfera mantiene atrapado el calor en la superficie.

«Otro efecto importante en la población es el aumento de las alergias respiratorias, oculares y de la piel, debido a que las partículas transportan bacterias, hongos y minerales», añadió.

No obstante, el analista meteorológico destacó dos efectos positivos: se convierte en fertilizante para las zonas boscosas del Caribe y Suramérica; además, inhibe la formación de ciclones en el Atlántico.

Ninoska Cuevas

