Adiós al siempre afable Persio Pérez

El ejecutivo del Grupo de Comunicaciones Corripio falleció el domingo a los 85 años

Con rosas blancas que simbolizan el amor y la paz fue despedido ayer lunes don Persio Alejandro Pérez Polanco (Jandín), principal y más antiguo ejecutivo del Grupo de Comunicaciones Corripio en esta ciudad, quien fallecido el domingo a los 85 años. Padecía de diabetes y tenía complicaciones coronarias.

En el cementerio Fuente de Luz, su última morada, sus restos recibieron el adiós de sus familiares, amigos y relacionados que recordarán de él su sonrisa y espíritu de servicio.

“Esperamos que esas cualidades de don Persio no caigan en el vacío, sino que se vivan cada día. Vive así en la presencia de Dios y en la familia”, dijo el sacerdote Benito Ferreira durante la misa de cuerpo presente que se realizó en el camposanto, previo al sepelio.

Durante el velatorio en la funeraria Blandino y en el sepelio realizado en el cementerio, Elsa Caridad Paredes de Pérez, su compañera de vida y de múltiples batallas, y sus hijos Pedro José y Alejandro Nicolás Pérez, sus nietos, sobrinos y otros parientes, acogieron el espaldarazo solidario de una legión de personas de distintos sectores con las que Jandín se relacionaba de una manera franca y sencilla, como se caracterizaba.

Alejandro Nicolás Pérez agradeció la presencia de todos por asistir a la despedida de su padre, a los compañeros de promoción del colegio de La Salle, del Grupo Corripio y a todos sus familiares en este momento de tanto dolor

“Fue un hombre afable y solidario”, expresó Juan Carlos Camino, administrador del Grupo de Comunicaciones Corripio, quien acudió al funeral en nombre de José Luis Corripio Estrada (Pepín) y los demás altos ejecutivos de la empresa para despedir a su amigo de hace 40 años.

El adiós a don Persio Pérez fue un acto sencillo, pero alegre, como era de esperarse para un hombre que en vida siempre mantuvo una sonrisa a flor de labios.

“Te recordaremos con mucha alegría como eras. Que descanses en paz. Tu fuiste el mejor papá, el mejor compañero, el mejor abuelo, el mejor tío”, decían sus más cercanos parientes mientras colocan las rosas blancas en el ataúd donde yacía el cuerpo de Jandín.

Una sobrina de don Persio Pérez, Gisselle Ureña Pérez, expresó que antes de morir su tío le dijo: “Me voy y no me quiero ir sin verte. Me profesó tanto amor, dijo, ya estoy listo para irme, porque he recibido demasiado amor, de mi compañera Elsa, de mis hijos, sobrinos y el que tiene amor se va del mundo feliz”.

“Lo despido con dolor y alegría porque se fue conforme de este mundo”, manifestó Ureña Pérez, compungida y bañada en lágrimas al despedir a su tío.

Don Persio tenía muchos amigos debido a sus buenas relaciones y buen trato; era conversador y manejaba muchos temas históricos y de actualidad, según testimonian sus familiares y amigos.

ZOOM

Hombre de medios

Don Persio fue hasta su muerte ejecutivo de los periódicos Hoy y El Nacional. También formó parte de los grupos que fundaron a los periódicos El Sol y El Siglo, ambos desaparecidos. El Siglo tenía como principal accionista a su cuñado, el empresario José Ureña (Nene). Era considerado un hombre de confianza del empresario José Luis Corripio Estrada (Pepín).