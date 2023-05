Adiós Alex, el fotorreportero que vivió para su familia y dignificó su clase

Santiago.– La muestra de dolor era indescriptible y la solidaridad de los fotorreporteros fue inmensa para despedir a su colega Alex Rafael Reynoso Tavárez, de los periódicos Hoy y El Nacional, fallecido el domingo a la edad de 39 años, a causa de un infarto.

Sus restos fueron sepultados hoy en el cementerio municipal de la 30 de Marzo, donde desfilaron familiares, amigos y compañeros de labores que previamente lo acompañaron en la funeraria Inavi, próximo al estadio Cibao.

Los actos fúnebres también incluyeron un homenaje de sus colegas fotorreporteros y la Defensa Civil, institución de la cual era voluntario. El féretro se paseó por la calle Capotillo, con una parada en el minimarket Emilio, donde el hoy fallecido pernoctaba con frecuencia los fines de semana compartiendo con amigos. Sus compañeros del Grupo de Comunicaciones Corripio lo acompañaron a su última morada en el camposanto.

«Hoy despedimos físicamente a un gran ser humano, amigo entrañable y compañero de labores. Una persona que nos ofreció cátedra sobre cómo venerar y luchar por tu familia, por tu esposa, tu hija, tu hijo», afirmó el fotoperiodista Onelio Domínguez, quien habló en el homenaje a su colega Alex Reynoso, en nombre de los profesionales del lente.

Dijo que Reynoso Tavárez fue el compañero que dignificó la profesión, el oficio de contar historias a través del lente. «Hemos perdido físicamente a un ser humano amable, caballeroso, amigo de los amigos y profundamente leal a su fe, al amor, a la solidaridad», agregó.

Alex era entregado a su familia. Fue hasta su último respiro su razón de ser. Su querida esposa Marianna Rivas y su adorada Shadday, de 10 años, provocaron las lágrimas de los que asistieron al velatorio y al sepelio con sus lamentaciones y muestra de dolor difícil de describir. La partida del fotorreportero penosamente podría sentirla después su pequeño hijo Alí, de apenas 8 meses de nacido.

Shadday no puede asumir aún la desaparición física de su padre. «Papi, porqué te fuiste, tú me dijiste que no iba a dejar sola, por favor, pa, me dijiste que nos íbamos juntos a los Estados Unidos, por favor, no te me vayas». Ella era la primogénita de Alex, la princesa que su papi llevaba todos los días al colegio, la luz de sus ojos, un sentimiento que luego compartió con el nacimiento de Alí.

«¿Y qué voy hacer ahora sin ti mi amor, siempre salíamos juntos; Alex, por favor, despierta, no me dejes sola», exclamaba su esposa Marianna.

Al sepelio asistió una delegación de Santo Domingo encabezada por el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), José Beato y el presidente de la Asociación de Fotoperiodistas, César De la Cruz, quienes lamentaron el deceso del profesional del lente.

«Alex siempre estaba dispuesto a colaborar con las actividades del gremio. Fue un gran amigo y compañero», indicó por su lado, la secretaria general del SNTP, en esta ciudad, Johanna Benoit.

Alex Reynoso Tavárez fue declarado muerto en la sala de emergencia de la clínica Bonilla, de esta ciudad, luego de ser trasladado de su residencia en la calle Santiago Rodríguez, donde sintió un fuerte dolor en el brazo izquierdo y el tórax. Sus padres son Teresa Tavárez y José Reynoso (fallecido). Sus hermanos son Alina, José Juan, Alexandra, Gisel, Ana Lina, Carmen, Bélgica y Noris.

Alex, un destacado profesional del lente y miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), sirvió a la iglesia y era voluntario de la Defensa Civil. Además, era miembro de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (ADOMPRETUR), y de la Asociación de Fotoperiodistas. Fue reconocido varias veces por el SNTP y participó en concursos fotográficos donde ganó primeros lugares y menciones de honor.