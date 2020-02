Adiós Kirk Douglas patriarca de Hollywood

El veterano actor Kirk Douglas deja sus imágenes en las pantallas tras una exitosa carrera de más de 70 años en el cine. El patriarca de Hollywood falleció el miércoles, a los 103 años.

El actor intenso y musculoso del hoyuelo en la barbilla vivió el sueño americano de reinvención y perseverancia, desde la fortuna que amasó y donó, hasta los papeles que interpretó y las reglas que desafió. Y ayudó a poner fin a las listas negras en Hollywood.

Fundó sus propias productoras en un momento en el que la mayoría de las estrellas de cine se conformaban con actuar. Siguió apareciendo en películas después de una apoplejía que sufrió siendo septuagenario. Publicó un libro de poesía al cumplir los 98 años…

Douglas estaba entre los actores más populares, versátiles y reconocibles del siglo XX. Sus papeles fueron de Doc Holliday en “Duelo de titanes” a Vincent van Gogh en “Sed de vivir”.

Trabajó con algunos de los directores más destacados de Hollywood: Vincente Minnelli, Billy Wilder, Stanley Kubrick, Elia Kazan. Su carrera comenzó en el cénit del poder de los estudios, hace más de 70 años, y terminó en una era más diversa y descentralizada que él mismo ayudó a crear.

Siempre competitivo, incluso con su familia, nunca recibió un Óscar por votación de sus colegas, pese a haber sido nominado en tres ocasiones por “El triunfador”, “Cautivos del mal” y “Sed de vivir”.

En 1996, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas le otorgó un Óscar honorario por “50 años como fuerza creativa y moral en la comunidad cinematográfica”. Cinco años antes, recibió un premio a la trayectoria del Instituto Estadounidense de Cine.

Pero Douglas, una fuerza de cambio y símbolo de resistencia, estaba más allá de cualquier premio. Se le recuerda ahora como el último eslabón con la llamada Época Dorada del cine, tan veterano como la propia industria.

Pero en su juventud representó a una nueva clase de intérprete, más independiente y aventurero que Clark Gable, Spencer Tracy y otros gigantes de la era de los estudios de las décadas de 1930 y 1940, y más dispuesto a expresar su opinión.

El actor, que alcanzó el estrellato tras la Segunda Guerra Mundial, estaba dispuesto a interpretar a canallas (como el productor en “Cautivos del mal” y el periodista en “El gran carnaval”) y a héroes, y estaba tan atento a la cámara como al aspecto del negocio.

En 1955 fundó su propia productora, cuando la mayoría de los actores aún dependía de los estudios, y dirigió algunas de sus últimas películas. Un luchador nato, Douglas estaba especialmente orgulloso del papel que tuvo en la caída de la lista negra de Hollywood, que congeló y arruinó las carreras de guionistas sospechosos de actividades u opiniones procomunistas.

Para finales de la década de 1950, la existencia de guionistas prohibidos era muy conocida en la industria, pero no entre el público general. Douglas, que unos años antes había firmado reacio un documento jurando que no era comunista, ayudó a acabar con la lista cuando reconoció abiertamente a Dalton Trumbo por su trabajo de guionista en “Espartaco”, estrenada en 1960. Meses antes, Otto Preminger había anunciado que el nombre de Trumbo aparecería en los créditos de “Éxodo”, pero “Espartaco” llegó primero.

“Todo el mundo me aconsejó que no lo hiciera porque no podría volver a trabajar en esta ciudad. Pero era lo bastante joven como para decir «al diablo con ello»”, dijo Douglas sobre “Espartaco” en una entrevista en 2011 con “The Associated Press”. “Creo que si hubiera sido mucho mayor, habría sido conservador también. ¿Por qué debería jugarme el cuello?”.

En lo sentimental. Se le relacionó con la mayoría de sus compañeras de reparto, y salió con Gene Tierney, Patricia Neil y Marlene Dietrich, entre otras. Su primer matrimonio, con Diana Dill, terminó en 1951, aunque siguieron siendo amigos durante décadas.

En 1954 se casó con Anne Buydens, a la que conoció en París cuando rodaba “Acto de amor” y perseguía con fruición a una joven actriz italiana, mientras Buydens trabajaba haciendo publicidad para la cinta.

Más tarde diría que le debía su propia vida a Anne, con la que pasó más de 60 años.