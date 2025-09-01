Adiós, muchachos, compañeros del pasado           

Desde la pasada campaña electoral el pasado PLD-FUPU me tiene asignados a varios de sus agentes propagandísticos que ripostan sistemáticamente todo cuanto difundo en las redes de X y FB.

La encomienda de ellos, son 5 ó 6 incluyendo a una que dice ser doctora, es distraerme e intentar bajarme la guardia con insultos y una barsa de descalificaciones y dichos sobre todo cuanto hace el gobierno, sin importar lo positivo que sea para el país.

Buscan torpedear y ponérsela en China al firme y coherente defensor que soy de las políticas de buena gobernanza del presidente Abinader.

El pasado PLD-FUPU busca que sus agentes en redes traten de boicotear mi labor de información y orientación porque saben soy uno que condena su traición a los principios éticos y democráticos que proclamaron en su ascenso al poder, disfrazados de “El Nuevo Camino” de redención del pueblo, y en cambio consumaron 2 décadas de corrupción, impunidad y descalabro institucional en perjuicio del pueblo.

Los agentes FUPU-PLD siguen la teoría goebbeliana, que tiene en Leonel Fernández su más sistemático cultor, de que a fuerza de ser repetida una mentira puede llegar a parecer verdad, ejemplo de lo cual fue el intento que hizo su campaña de 2024 de usar inteligencia artificial para poner a Luis a decir “plagas de motoconchistas” donde en realidad dijo placas de motoconchistas.

Así acaba de hacer Leonel al publicar en los medios, para que parezca verdad, la declaración de que según encuestas que no puede decir quien las hizo ni cuando, su FUPU es el principal partido del país.

Son “encuestas” similares a unas que mandó a hacer a Nueva York según las cuales Luis Abinader no ganaba en primera vuelta en 2024 y su FUPU ganaba en la segunda, y vimos a Luis ganando en primera con casi un 58%.

No se puede vivir con tanto veneno, perdón, se me fue un verso de la canción de Shakira, no se puede hacer buena política en base a tanta mentira.

Lógicamente, mis enfoques centrados en datos de la realidad que le dan una formidable eficiencia a la comunicación terminan beneficiándome en el debate al presentar un relato cargado de objetividad que gana internautas independientes, y blandos del pasado PLD-FUPU.

Pero he aquí que la defensa de la portentosa obra de gobierno del presidente Luis Abinader me tiene muy ocupado, contribuyendo a documentar y promover las más de 2,300 obras principales en los primeros 5 años de Luis, obras que están transformando la calidad de vida del pueblo en todo el país, no sólo en la capital y el municipio de Santiago, como hizo el comesolismo, sino a la gente de todo el territorio nacional.

En este momento no puedo distraerme desmintiendo mentiras y respondiendo necias provocaciones de los agentes leonelistas y danilistas, por lo que me veo precisado, remedando a Gardel, a despedirme con un adiós, muchachos, compañeros del pasado PLD-FUPU.

Nos vemos en las próximas derrotas que les esperan, luego de las de 2020 y 2024, por no entender que cuando se va al abismo hay que cambiar el chucho, y eso implica buscar la validación ciudadana, autocriticándose luego de toda la corrupción, impunidad y divorcio de la institucionalidad de 1996-2000, 2004-2012 y 2012-2020 , y no insistir en el bocinaje y su retórica de falsas noticias y propaganda tóxica y catastrófica, que azara a un pueblo resistido a ser condenado a los retrasos que acarrea el pasado.

Adiós, muchachos del pasado FUPU-PLD.