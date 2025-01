Administración de Trump alcanzó sus primeras deportaciones de indocumentados

Las primeras redadas antiinmigración fueron lanzadas de madrugada en Boston y Chicago por unidades de élite del ICE, la temida policía antiinmigración. La elección de estas dos ciudades no es casual, ya que se trata de “ciudades santuario”, es decir, ayuntamientos demócratas que se niegan a colaborar con la policía federal en su caza de inmigrantes, a los que pretende encontrar en sus lugares de trabajo, escuelas e iglesias.

“Sería inaceptable y reprensible”, afirmó el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, que se niega a dejarse intimidar. Frente a él, Tom Homan, el hombre al que Donald Trump ha nombrado “zar de las fronteras”, ha amenazado con demandar al alcalde si le impide llevar a cabo estas deportaciones masivas.

Doble golpe

🚨TODAY: The Trump Administration arrested 538 illegal immigrant criminals including a suspected terrorist, four members of the Tren de Aragua gang, and several illegals convicted of sex crimes against minors.