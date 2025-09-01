ADOCCO se querella contra el exministro Ángel Hernández, ¿por qué?

La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, presentó una denuncia querella, contra el exministro de Educación, Ángel Hernández, por violación de la Ley No. 311-14 de Declaración Jurada de Patrimonio y la Ley No. 155-17 de Lavado de Activos, por el hecho de omitir deliberadamente en la declaración jurada de patrimonio, la existencia de una sociedad comercial constituida en marzo del 2022, antes de ser designado como ministro de Educación, mediante el decreto No. 414-22, del Poder Ejecutivo de fecha tres (3) de agosto del mes de agosto del 2022

De acuerdo al presidente de la organización, Julio César De la Rosa, el exministro de Educación Ángel Hernández, no incluyó en su declaración jurada de bienes su activo familiar más valioso, ni su empresa familiar con fines de lucro, con mayor capital invertido, se trata de una constructora que fue registrada por el exfuncionario ante la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual, el 31 de Enero de 2022. «Esto fue 7 meses antes de ser nombrado ministro de Educación, posteriormente, el 17 de marzo de 2022, la empresa fue formalmente constituida».

«La omisión de la inclusión de esta empresa, en la declaración jurada de bienes del Ministro Ángel Hernández, constituye una violación al Artículo 05 y el Artículo 08, Acápite 04, de la Ley 311-14, ya que el exministro Ángel Hernández estaba obligado, por ley, a proveer una relación verídica de todos los activos y pasivos de su comunidad conyugal, lo que constituye automáticamente una violación de la Ley No. 155-17, que castiga el Lavado de Activos, por lo que ADOCCO, pide al Ministerio Público: Acoger formalmente la presente denuncia querella y solicitud de investigación», concluyó.