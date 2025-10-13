Adolescencia, retrato de incomunicación familiar, y Marichal

“Lo siento, hijo, debí haberlo hecho mejor”

El brutal asesinato de una chica de 13 años por un típico adolescente inglés convierte a Adolescencia, la miniserie de Netflix, en un hilo conductor por el que seguimos con toda crudeza los devastadores efectos que causan en las familias y la sociedad los conflictos por incomunicación familiar.

Sin pretensiones de crítico de cine, ni conocedor de la conducta humana, sólo con la mirada tranquila con que trato de ver y repasar mi experiencia y las de otros familiares y amigos, sugiero a quienes no lo hayan hecho que vean la serie de Netflix, ojalá en familia, y la aleccionadora historia humana que nos relata.

No me cuento entre quienes se rasgan las vestiduras, escandalizándose por inconductas generacionales que se atribuyen “a los tiempos modernos”, cuando ya Caín mató a Abel desde tiempos relativamente cercanos a la Creación, nos narra la biblia en Génesis.

Las reacciones violentas son propias del ser humano porque su nacimiento desde el vientre materno y el desarrollo en medio de sociedades competitivas y desafiantes constituyen una lucha constante por la sobrevivencia, más cuando entramos a medios distorsionados por patrones de “éxito” y “felicidad” que de no alcanzarlos marcan al individuo como “fracasado”.

Pero todos sabemos que la ausencia o las fallas de una fluida, cálida y efectiva comunicación entre madres, padres, hijos y hermanos impactan en la incomprensión, los conflictos y la violencia que refleja la vida de relación social.

A la elemental incomunicación familiar que tradicionalmente padece la sociedad, la vida contemporánea agregan dispositivos de comunicación tan poderosos como las tabletas, computadoras, televisores y teléfonos inteligentes, que irónicamente nos incomunican más y nos hacen más encerrados en nosotros mismos y nuestras pantallas.

Tenemos que hacernos propósitos y esfuerzos especiales de comunicación intrafamiliar y no sólo las rápidas frases cuando nos sentamos a la mesa, o en la chercha cuando estamos en entretenimiento y diversión.

Debemos hacerle saber a los miembros de la familia que “estoy puesto pa ti” y dedicarle tiempo de calidad a sus asuntos, sin importar los triviales que nos, parezcan, haciendo conciencia que nosotros también tenemos asuntos propios que a los demás les parece intranscendentes.

Como ha puesto de relieve el informe de Unicef 2024, y se verifica en los datos de tantos y dolorosos feminicidios, y la forma tan violenta en que conducimos nuestros vehículos (que nos hace uno de los países más peligrosos del mundo en su desplazamiento vehicular) somos una tierra de gente violenta.

Violentos los más viejos y los jóvenes por transculturación, a la mayoría nos incita a la ofensa y al atropello el trujillito que llevamos a flor de piel o en las honduras de nuestra psique.

Hay violencia social que genera la desigualdad y privilegios que otorga el sistema a unos ciudadanos y no a otros.

Todo eso está, pero mientras tanto, hagamos nuestro aporte desde las familias, en casa, y para ello invito a ver Adolescencia, un excelente retrato para evitarnos el dolor y las lágrimas del padre de la serie, quien ya con su jovenzuelo condenado por confesar el asesinato de otra adolescente, entra destrozado a la habitación del hijo y arrullando y arropando en la cama del asesino le dice a su peluche: “Lo siento, hijo, debí haberlo hecho mejor”.

Acabo de ver en YouTube una excelente entrevista concedida por Juan Marichal, en la que se le ve respirar la satisfacción por sus relevantes éxitos deportivos y de una vida que evidentemente le ha sonreído.

Al final de la inteligente entrevista que le hace la comunicadora Andreína Gandica, y viéndolo tan satisfecho por la plenitud de sus éxitos, ella le dispara:

-Señor Marichal, ¿qué faltó?

“Muchos padres debemos dedicarle el tiempo necesario a nuestros hijos”, me sorprendió la respuesta viniendo del Monstruo de Laguna Verde, nuestro primer Hall of Fame .