Adompretur celebra este sábado seminario-taller “Repensar Adompretur”

La Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur) celebra hoy su seminario-taller “Repensar Adompretur”, un espacio de reflexión estratégica y participación activa para renovar su visión, misión y agenda institucional. La jornada se desarrolla en el salón de actos del INFOTEP, desde las 8:30 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

El encuentro reúne a miembros de la prensa turística nacional, directivos de filiales, invitados especiales y aliados estratégicos, bajo la conducción de la presidenta de Adompretur, Sarah Hernández, quien dio las bienvenidas a los participantes.

2. Baldy Cabrera Hector Perez Julian Mercedes Livio Mariano Cedeno Sarah Hernandez Eduardo Valcarcel Jose E. MacDougal Derca Gonzalez Esmil Hernandez y Fidias David Cuevas

Hernández expresó que “Repensar a Adompretur”. Más que un seminario-taller, estamos frente a un ejercicio de inflexión colectiva, un momento para detenernos, mirarnos y preguntarnos con honestidad: ¿qué somos hoy y qué aspiramos a ser mañana?”.

“Es un acto de responsabilidad con nuestra historia, con nuestros valores y con el futuro de una organización que, como todas las que trascienden, necesita reinventarse para seguir siendo útil y pertinente”, manifestó la periodista y abogada, directora de DiarioSocialRD.

La agenda incluye una conferencia inaugural a cargo de Eduardo Valcárcel (Newlink) titulada “Comunicación en la era posmoderna: Desafíos y oportunidades para el periodismo turístico en un entorno global”, seguida de la exposición “Historia y legado de Adompretur” por el periodista Manuel Quiterio Cedeño, uno de los formadores de esa entidad.

Uno de los ejes centrales de la jornada será el taller, un proceso participativo de redefinición de la misión y visión de la organización, dirigido por el periodista José Tejada Gómez.

También serán presentados los lineamientos generales del Plan de Desarrollo Institucional de Adompretur para los próximos 10 años, a cargo de Millizen Uribe, vicepresidenta de Adompretur, con la moderación de Raysa Feliz, directora de Filiales.

Los miembros de Adompretur participan en mesas de trabajo para definir la nueva misión y visión institucional. En ese orden, en la jornada vespertina, se desarrollará el panel “Retos y oportunidades del liderazgo en gremios periodísticos” que pondrá en perspectiva las transformaciones necesarias en el ejercicio gremial.

A continuación, Marcos Cadet, encargado de Mercadeo de Adompretur y relator del seminario- taller leerá las conclusiones para luego dar paso a las palabras de cierre de la presidenta Sarah Hernández.

Este seminario-taller marca el inicio de un proceso de modernización y fortalecimiento institucional que busca proyectar a Adompretur como una organización más sólida, participativa y alineada con los nuevos desafíos del turismo y la comunicación en República Dominicana.

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago.

Experiencia en periodismo deportivo, cultura pop y cultura general.

Creo que el deporte y el arte son la mayor evidencia del potencial humano para la expresión personal y demostrar pasión.

