ADP denuncia precariedades en el inicio del año escolar y propone soluciones urgentes

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) alertó sobre las graves deficiencias que afectan el desarrollo del año escolar 2025-2026, incluyendo problemas de infraestructura, falta de docentes, escasez de útiles escolares y condiciones inadecuadas en cientos de centros educativos del país.

Durante una entrevista en el programa Hoy Mismo, representantes de la ADP expusieron que más de 200 escuelas presentan condiciones críticas, como filtraciones, baños inoperantes y aulas improvisadas. En el caso de la escuela Atillo Palma, en Guayubín, se evidenció que los estudiantes reciben clases en pasillos y estructuras provisionales, a pesar de que se había prometido su entrega para agosto.

Según el gremio, el 50 % de las escuelas no recibió mochilas ni uniformes al inicio del año escolar, y menos del 10 % de los estudiantes obtuvo la utilería básica. Además, apenas un 5 % recibió los libros de texto requeridos.

La ADP realizó un monitoreo en más de 400 centros educativos, y reiteró que muchas escuelas aún están en proceso de reparación, algunas incluso con trabajos nocturnos para acelerar su habilitación.

El gremio también denunció que las aulas móviles instaladas en ciertos planteles carecen de ventilación e iluminación, lo que representa un riesgo para la salud de los estudiantes.

Hidalgo dijo que a pesar de estas condiciones, la ADP decidió iniciar el año escolar de manera unánime, reconociendo que el nuevo ministro de Educación, Luis Miguel De Camps García, asumió el cargo en medio de una situación compleja.

No obstante, el gremio exige que se declare en estado de emergencia a las escuelas más afectadas y que se acelere la entrega de materiales escolares y alimentos.