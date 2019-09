ADP detecta deficiencias en inicio año escolar 2019-2020

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) detectó una serie de debilidades en el inicio de este año escolar 2019-2020, entre ellas, que el 85% de los estudiantes no tenía libros, impidiendo el cumplimiento de los objetivos curriculares y el 45% no había recibido sus uniformes; además de la falta de talleristas para cursos y talleres optativos.

De acuerdo a un levantamiento realizado por el gremio, esta situación se debe a la falta de planificación y gerencia.

La presidenta de la ADP, Xiomara Guante, reveló que el 92% de las Escuelas de Jornada Escolar Extendida (JEE) no cuenta con talleristas para cursos y talleres optativos, lo cual conlleva a una pérdida del 10 por ciento del tiempo lectivo. La ADP advierte que de continuar la situación se desaprovecharían 158 horas lectivas por año.

Precisó que el 20% de los cargos docentes estuvo vacante al finalizar la segunda semana de clases y que en algunos casos, los centros educativos no pudieron abrir por falta de docentes.

Con respecto a los medios y recursos para el aprendizaje, los resultados preliminares presentados por la ADP mostraron que un 85% de los estudiantes aún no contaba con libros y materiales al finalizar la segunda semana de clases, impidiendo así el cumplimiento de los objetivos curriculares y dificultando el aprovechamiento del tiempo, durante el inicio del año escolar.

La presidenta del gremio también denunció que se continúa con la práctica de contratación de docentes fuera del concurso de oposición y del banco de elegibles del Ministerio de Educación.

Las escuelas estudiadas por la ADP confirmaron que cerca de un 6% del personal que ejercía cargos docentes se encontraba bajo la condición de contratados para cargos administrativos, tales como monitores y técnicos. Guante mostró además su preocupación por la falta de disponibilidad de servicios básicos. Los resultados del levantamiento arrojaron que, en promedio, las escuelas de la muestra pasaron 2.3 días por semana sin agua corriente, ya sea en inodoros, lavamanos, cocina o área de limpieza.

La presidenta del gremio destacó que, en el caso de las escuelas situadas en zonas rurales aisladas, el promedio de días sin agua corriente fue de cerca de 4 días por semana.

El estudio también registró que la falta de acceso a energía eléctrica permanente sigue siendo un obstáculo. Las escuelas dentro de la muestra, tuvieron cerca de un 14% de sus horas lectivas sin electricidad.

Las escuelas estudiadas además evidenciaron fallas en infraestructuras básicas tales como baños, los cuales se encontraron deficientes en un 34% de los casos y en 5% de la muestra esta infraestructura no estaba disponible. También se destacaron los problemas de ventilación.

Un 48% de los centros educativos encuestado dijo tener abanicos en condiciones deficientes o no disponibles. En adición, un 67% de las escuelas afirmó no contar con espacios adecuados para el desayuno y el almuerzo escolar.

De igual forma, un 50% de los centros dijo no tener una biblioteca disponible, un 64% no tenía salón multiuso y un 72% no contaba con laboratorios.

El estudio confirmó que la mayoría de los centros recibieron alimentación durante la primera y segunda semana de clases. Sin embargo, cerca un 30% de los centros encuestado afirmó no recibirlo o que fue insuficiente para todos los estudiantes.

De forma similar, las escuelas informaron, que un 45% de los estudiantes no contaba con uniformes, lo que implicaría un gasto adicional para los padres.

La ADP lamentó que un 45% de los centros no contaba con los apoyos necesarios para estudiantes con alguna discapacidad.

1. Muestra

El informe se basa en un estudio de campo que incluyó 457 centros educativos de toda la geografía nacional.

2. Reflexión

La presidenta del gremio dijo que aún se está a tiempo de evitar que este año escolar termine en números rojos.

3. Llamado

Guante hizo un llamado al ministerio de Educación y a toda la sociedad para buscar juntos soluciones eficaces.