ADP dice no impedirá el inicio del año escolar, pero deplora estado de centros

El inicio del año escolar, pautado para el próximo lunes, no se verá impedido por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), entidad que no obstante, deploró el estado de algunos centros educativos e insiste en su reclamo de que el Ministerio de Educación (Minerd) audite la primera fase del concurso de oposición docente antes de empezar la segunda.

“La ADP en ningún momento ha planteado impedir el inicio del año escolar. Lo que sí hemos planteado es un plan de movilización que evaluará el Comité Ejecutivo Nacional, tanto la parte que ya se ha hecho como la que nos falta por hacer”, aclaró su presidenta, Xiomara Guante.

Centros en deterioro. Guante recordó que las autoridades deben cumplir con la readecuación de los centros educativos en deterioro, como la escuela experimental Emilio Prud’ Homme, en Santiago, cuyo techo no ha sido reparado; mientras que en el Distrito Nacional, la escuela de educación especial de Capotillo y el Liceo Juan Bosch, en Arroyo Hondo, se encuentran en condiciones semejantes. Además, señaló, que deben suplir los libros de texto y los registros para los maestros.

Irregularidades en concurso. El gremio magisterial mantiene su exigencia de que Educación realice una auditoria a la primera fase antes de iniciar la segunda, como respuesta a la denuncia de la ADP de que se aumentó de 64 a 73.4 puntos la calificación mínima que debían obtener los postulantes en la prueba de competencias.

A su vez, Guante afirmó que las competencias evaluadas no eran las que figuraban inicialmente en la orden departamental del Ministerio de Educación.

Pese a ello, aseguró la gremialista, los postulantes que aprobaron la primera etapa fue superior al 38%, lo que difiere del 24% que anunció el Minerd.

Para buscarle una solución a este conflicto, Melanio Paredes, expresidente de la ADP y exministro de Educación, se ofreció ayer como mediador entre el profesorado y las autoridades educativas, a la vez que propuso que los concursantes que pasaron la primera etapa sean nombrados provisionalmente y, dentro de un año, sometidos a una evaluación.

Quedan invitados. El Ministerio de Educación hizo un llamado a los padres de estudiantes y a la dirigencia de la ADP a que se integren a los actos oficiales del inicio del año escolar, puesto que pretenden que sea “una ocasión especial y única”, y anunciaron que tienen por meta concluir la próxima semana el concurso de oposición docente.