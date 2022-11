El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, dijo este lunes que el ministro de Educación, Ángel Hernández, no le ha llamado para abordar el posible consenso sobre la normativa normativa 09-15, que contempla la formación docente de calidad.

El pasado 16 de noviembre, cuando en el Palacio Nacional el presidente Luis Abinader designó a Hernández para conocer el tema, el ministro de Educación anunció que organizaría actividades con los sectores involucrados pero hasta el momento la ADP no ha figurado en ese acercamiento, según las palabras de Hidalgo.

El presidente del gremio de los maestros resaltó la importancia y el éxito que ha tenido el programa a favor de los docentes, y alentó a que dicha normativa no sólo hay que continuarla, sino también mejorarla, «pero nunca bajar la pared para que tú puedas formarte ligeramente».

«Al contrario, nosotros necesitamos mejorarlo, para que tengamos buenos maestros y buenas maestras en el país«, indicó Hidalgo.

Se recuerda que más de 20 entidades mostraron su rechazo a que la normativa sea modificada, incluyendo el propio Gobierno.

Ángel Hernández fue designado por Abinader para conocer normativa 09-15.

Las entidades firmantes del Pacto Educativo rechazaron el interés del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de modificar la normativa 09-15 ya que se ha demostrado ser un recurso acertado y en los últimos concursos públicos, el 95 % de los estudiantes que fueron formados en programas que siguieron sus normas aprobó el examen para ingresar a la carrera pedagógica.

“Sería deshonesto ofrecer carreras de educación a jóvenes ilusionados que, después de cuatro años de esfuerzos inútiles, no podrán entrar a la carrera docente por sus bajos niveles formativos, como ha ocurrido en el pasado y lo demuestran los concursos docentes del 2015 y 2019, donde la gran mayoría no logró aprobarlo. Lo demuestran también los resultados del último concurso docente, donde aquellos que no fueron formados bajo la normativa 09-15 tuvieron un pobre desempeño”.

Además que la referida normativa, dada en 2015, es un instrumento relativamente nuevo, por lo que para ser revisada a profundidad, se debe contar con más evidencia empírica.

Indican que resulta imprescindible seguir garantizando la selectividad para ingresar a las carreras de educación, de ahí la importancia de mantener las pruebas POMA (orientacion y medicion academica) y PAA (habilidades y conocimientos).

“Entendemos que la idea de “contextualizar” una prueba que sustituya la PAA, descalificada antes de hacer una evaluación empírica de sus resultados, da pie a interpretaciones que relajarían el nivel de selectividad deseable. Si en algún momento se decide sustituir la PAA, la prueba que la sustituya debería cumplir por lo menos con los estándares de consistencia interna, validez, fiabilidad y capacidad predictiva que esta ofrece”.

Plantean se mantenga el porcentaje a la formación especializada, ya que uno de los grandes defectos que se ha encontrado en las prácticas educativas dominicanas es la falta de dominio de los contenidos a enseñar por parte del profesorado dominicano activo. “La formación docente de calidad es piedra de toque para la educación de calidad deseada por la sociedad”.

Entre las instituciones firmantes están PUCMM, UNIBE, Centro Poveda CIPAF, Juan XXIII, Montalvo, EDUCA FLACSO, Fe y Alegría, INTEC, UNPHU y otras.

De su lado, la vicepresidenta Raquel Peña, aseguró que el Gobierno dominicano no tiene en agenda modificar la citada normativa para reducir la rigurosidad de la formación docente, y que nunca realizaría acción alguna que vaya en detrimento de la calidad del sistema educativo.

“El Gobierno dominicano tiene el firme compromiso de dedicar los mayores esfuerzos a mejorar la calidad educativa, por eso nunca realizaremos alguna acción que vaya en detrimento de mejorar cada día más nuestro sistema educativo”, indicó Peña.