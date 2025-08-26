ADP inicia año escolar en Bonao con suspensión de clases

ADP inicia año escolar en Bonao con suspensión de clases

ADP

La Asociación Dominicana de Profesores, ADP, inicia este periodo escolar en Bonao de forma muy particular, suspendiendo la docencia.

Mediante una circular el gremio magisterial con esta acción deja sin clases a más de 27,000 estudiantes de centros educativos públicos.

La decisión fue tomada por el Comité Ejecutivo Municipal del gremio en respaldo a su presidente, Raúl Martínez, quien fue citado ante la justicia por una querella de difamación e injuria. La ADP convocó además una concentración frente al Palacio de Justicia de Bonao a partir de las 8:30 a.m., como muestra de solidaridad con el dirigente sindical.

Según el comunicado oficial, el gremio denuncia una “cacería de brujas” contra sus líderes, y atribuye la querella a represalias por denuncias de presunta corrupción en el distrito escolar local.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

