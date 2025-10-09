La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) anunció el inicio de un estudio nacional sin precedentes sobre la salud del magisterio, ante el grave deterioro de las condiciones físicas y mentales de las maestras y los maestros del sistema público.

La investigación será ejecutada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), red académica internacional fundada en 1967 por iniciativa de la UNESCO y con sede en Buenos Aires, reconocida por su trayectoria en investigación aplicada y formación en ciencias sociales.

El estudio estará coordinado por el doctor Gonzalo Basile, epidemiólogo y cientista social, y se enfocará en comprender cómo las condiciones cotidianas de trabajo, la carga horaria, los ambientes escolares, la exposición a violencias y las carencias de infraestructura básica impactan la salud docente.

“Cómo trabajamos también define cómo nos enfermamos y morimos. No se trata de culpar a quien enseña, sino de reconocer los riesgos y transformar las condiciones que hoy afectan su salud física y mental”, afirmó Basile.

El presidente de la ADP, profesor Eduardo Hidalgo, informó en el programa Orientación Magisterial —que se transmite todos los lunes a las 8:00 p. m. por el canal oficial de la ADP, La Voz Docente Media— que el estudio empleará una metodología mixta.

Hidalgo explicó que, en la vertiente cuantitativa, se levantará una encuesta nacional a través de las 18 regionales de educación, con una muestra mínima de 422 docentes, distribuida proporcionalmente por región y sexo; cifra que podrá ampliarse gracias a la capacidad territorial del sindicato.

“En la vertiente cualitativa se realizarán grupos de discusión regionales, entrevistas en profundidad y observaciones en centros educativos para documentar, con evidencia verificable, determinantes de salud laboral como ventilación, acceso a agua segura, hacinamiento, pausas de descanso y organización de la jornada”, puntualizó el presidente de la ADP.

Agregó que, además de diagnosticar la incidencia de las condiciones de trabajo en la salud física y mental del personal docente, la investigación mapeará las enfermedades prevalentes y las principales causas de muerte en el magisterio, y contrastará estos hallazgos con los registros de la Administradora de Riesgos Laborales (IDOPRIL), con el fin de visibilizar afecciones y riesgos no reconocidos ni prevenidos por los esquemas actuales.

“Este estudio no es para archivar: es para cuidar la vida docente, mejorar los ambientes escolares y orientar decisiones que protejan a quienes enseñan. La producción de conocimiento debe ponerse al servicio de cambios reales”, concluyó Hidalgo.

De su lado, el coordinador de CLACSO puntualizó:

“Debemos superar la vieja noción de ‘salud ocupacional’ que responsabiliza al trabajador. No basta con monetarizar el daño; se necesitan prevención, protección y cuidado en los lugares de trabajo.”

El doctor Basile explicó que el arranque operativo del estudio se producirá en la primera semana de octubre de 2025.

“La ADP y CLACSO estiman presentar un informe preliminar a finales de enero de 2026 y el informe final en febrero del mismo año”, informó.

Precisó que el equipo ejecutor estará integrado por 10 investigadores dominicanos especializados en epidemiología del trabajo, bajo su coordinación y con articulación institucional de la ADP. Entre los miembros se destacan los secretarios de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Féliz, y de Investigación y Estadística, Ángel Cuello, designados por el Comité Ejecutivo para dar seguimiento al proyecto.

Finalmente, la ADP convocó a sus seccionales y bases en más de 6,000 centros educativos a participar activamente en la encuesta y en los espacios cualitativos. Los instrumentos de medición serán validados con docentes para asegurar su pertinencia y utilidad, y quedarán disponibles para monitoreos periódicos que permitan seguir la evolución de la salud del magisterio y sustentar propuestas de política pública basadas en evidencia.