ADP llama al MINERD a cumplir compromiso de iniciar en octubre Evaluación del Desempeño Docente 2025

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), profesor Eduardo Hidalgo, hizo un llamado al ministro de Educación (MINERD), Luis Miguel De Camps García, a cumplir el compromiso asumido con el magisterio nacional a dar inicio a la Evaluación del Desempeño Docente 2025 en este mes de octubre del presente año, tal como fue acordado y ratificado en Palacio Nacional en julio de 2023.

Hidalgo recordó que la Orden Departamental 50-2025 del MINERD declaró prioridad el desarrollo de la Evaluación del Desempeño Docente 2025 (EDD2025), por lo que exhortó a las autoridades educativas a honrar la palabra empeñada ante el sindicato y ante miles de maestros y maestras que esperan el inicio formal de este proceso.

Destacó que el magisterio está preparado y en “Modo Evaluación”, como demuestra la juramentación de la comisión nacional de evaluación, además de la regional, distrital y las de centros educativos en todo el país.

El presidente del sindicato magisterial externó sus consideraciones en la reciente entrega del programa Orientación Magisterial, el cual conduce y se trasmite por el canal oficial de la ADP, La Voz Docente Media.

Hidalgo advirtió que no permitirá sustituciones arbitrarias de los delegados ante la comisión de EDD 2025, la cual está integrada por los presidentes de las unidades de base de la ADP en cada centro educativo público.

“Estas estructuras son legítimas y validadas por la Comisión Nacional de Evaluación, para garantizar la transparencia. La ADP está distribuyendo un padrón fotográfico de los delegados oficiales que servirá de referencia para depurar las listas en cada escuela”, explicó Hidalgo.

El presidente de la ADP reiteró que la EDD 2025 debe ser un proceso justo, transparente y orientado al desarrollo profesional, no un instrumento de sanción o presión.

Señaló que esta evaluación constituye un mandato legal establecido en la Ley General de Educación 66-97 y en el Reglamento del Estatuto del Docente, y que su objetivo es diagnosticar, acompañar y mejorar la práctica pedagógica en beneficio de la calidad educativa nacional.

Hidalgo fue enfático en afirmar que el magisterio dominicano está preparado, informado y en actitud constructiva, pero también firme en la defensa de sus derechos y en la exigencia de que se respete el compromiso asumido con el país y con la educación pública

También formuló un llamado a todos los equipos de base, comisiones de centros y seccionales del país a continuar organizados y atentos a la evolución del proceso, reafirmando que el sindicato se mantendrá vigilante para garantizar que el MINERD cumpla con su palabra y respete los acuerdos firmados con la ADP.

Aspectos claves

Durante su comparecencia en el programa Orientación Magisterial, Hidalgo abordó, los aspectos técnicos de la segunda etapa de la evaluación, que comprende la observación de clases, la evaluación de la planificación y la medición de competencias profesionales.

Hidalgo explicó que la observación y la planificación constituyen el 50% del puntaje total, con 35 puntos destinados a la observación directa del desempeño en el aula y 15 puntos a la planificación docente.

Sostuvo que ambos componentes serán evaluados con base en rúbricas e instrumentos previamente definidos, que permitirán retroalimentar y fortalecer las prácticas pedagógicas.

Además, presentó los estándares que estructuran el proceso evaluativo, entre ellos la comunicación y lenguaje, el desarrollo profesional y las prácticas éticas, el liderazgo, la colaboración y el compromiso con el aprendizaje estudiantil.

Hidalgo resaltó la importancia del denominado “círculo virtuoso del desempeño docente”, centrado en la mejora continua, la formación ética y la calidad del aprendizaje de los estudiantes.