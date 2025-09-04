ADP paraliza docencia en Salcedo en reclamo de reivindicaciones

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) inició este jueves un plan de lucha en Salcedo con la paralización de la docencia hasta el viernes en todos los centros educativos del sector público.

Tito Sánchez, presidente del gremio en esa zona, explicó que la medida busca que las autoridades de la Dirección Regional con asiento en San Francisco de Macorís y del Ministerio de Educación cumplan con una serie de reivindicaciones que, según afirmó, les fueron planteadas desde antes de finalizar el pasado año escolar.

«Nosotros nos hemos reunido con el ministro (Luis Miguel Decamps) dos veces y con la Dirección Regional 6 veces más, y hasta la fecha solo nos han dicho que se van a resolver los problemas, pero nunca cumplen con lo pactado», manifestó.

El presidente de la ADP en Salcedo señaló que, hasta la fecha, no se ha podido lograr que las autoridades cumplan con las promesas hechas en cada uno de los encuentros realizados, por lo que aseguró que al gremio que preside no le ha quedado otra salida que lanzarse a la lucha.

“Nosotros estamos, además de la paralización a brazo caído en los centros educativos, también estaremos haciendo un piquete mañana viernes en el Distrito Educativo 07-02 de Salcedo, en donde exigimos a las autoridades el cumplimiento de los acuerdos a los que hemos arribado”, dijo Sánchez.

Rafael Augusto Sánchez (Tito), presidente de ADP en Salcedo

Lo que piden

Entre las reivindicaciones planteadas por la ADP se encuentran la nueva construcción de la escuela Félix María Capellán, la cual fue declarada en estado de emergencia por la comunidad educativa, y la que, según dijo, se debe demoler antes de que pase una tragedia, así como por el deterioro en el llamado CMI para niños, el cual precisa de una reparación a profundidad y no pintarlo como lo están haciendo, según denunció. También la escuela Antonio Espaillat, declarada en estado de emergencia.

Otros centros que ameritan de la atención urgente de las autoridades, según lo plantea el gremio, son el liceo Ramón Arsenio Alba, la escuela Ana Delia Florentino y la Villa Amaro, así como el nombramiento de maestros en diversos centros de aquí.

Asamblea hoy en Tenares

Entretanto, el presidente de la ADP en Tenares, Emmanuel Hernández, anunció que el gremio llevará a cabo este jueves una asamblea magisterial, en la que, según dijo, no se descarta la paralización a partir de este viernes en todos los centros educativos de este municipio.

Entre las demandas que plantean en Tenares se encuentran la conclusión del liceo Isidro Antonio Estévez de Blanco Arriba, el deterioro de más de 10 centros educativos, tanto en la zona rural como en la urbana, falta de pago del mes de agosto a varios profesores y no comunicación efectiva con las autoridades del sector.

APMAE rechaza paro de docencia

De su lado, la Asociación de Padres y Madres de la Escuela (APMAE) rechazó el paro de docencia por considerar que el mismo tendrá secuelas irreversibles en la educación de la ciudad, al tiempo que precisaron que “es inconcebible, por lo que rechazamos que apenas inicia el año escolar, se le niegue la educación escolar a los estudiantes del sector público. La educación es un derecho fundamental y una herramienta clave para el desarrollo de nuestra sociedad. En ese sentido, consideramos que cualquier medida que interrumpa la educación de todos los estudiantes debe ser cuidadosamente evaluada”, dice un documento, copia del cual obtuvo este medio.