ADP pide esclarecer grabación de video musical en escuela pública de Invivienda

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ha activado su maquinaria magisterial ante la controversia generada por una producción audiovisual que involucra un centro educativo ubicado en el sector de Invivienda en Santo Domingo Este.

La acción la confirmó el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, confirmó en el programa El Despertador del Grupo SIN que la organización ya ha activado sus mecanismos internos para investigar el hecho.

Hidalgo explicó que cada centro educativo cuenta con una unidad de base sindical y pedagógica, lo que permite a la ADP actuar de manera inmediata ante situaciones que afecten la integridad del sistema educativo. “Aunque no lo hemos hecho público, ya activamos nuestro sistema. La ADP existe en cada centro educativo”, señaló.

El presidente de la ADP expresó preocupación por el contenido de la producción, indicando que los talentos que aparecen no parecen ser estudiantes reales. “Me parece que es una producción. Los talentos que hay ahí no son estudiantes de liceo ni de escuela”, afirmó, sugiriendo que el material fue cuidadosamente elaborado para evitar identificar el centro involucrado.

Antecedentes y falta de consecuencias

El docente recordó un caso anterior ocurrido en el Café de Herrera, donde el alcalde de Santo Domingo Oeste llevó a una persona a un centro educativo sin consecuencias claras. “Se hizo una investigación, pero se quedó en el aire”, lamentó, haciendo un llamado a que esta nueva situación no quede impune.

El presidente de la ADP fue enfático en su postura: “No importa quién caiga. Si tiene que caer el presidente de la ADP de esa escuela porque fue responsable o corresponsable, que caiga”. Hidalgo insistió en que el gremio no puede permitir que se vincule a los maestros con situaciones que afecten la ética y la imagen del magisterio.

Ubicación del centro

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó este lunes que fue identificado el centro educativo donde se grabó un video musical urbano que ha sido calificado como inapropiado por diversos sectores de la sociedad.

Se trata de la escuela Liliam Portalatín Sosa, ubicada en el sector Invivienda, Santo Domingo Este. El plantel fue utilizado como escenario para la grabación de un videoclip protagonizado por las artistas urbanas Shupamela y MenorQueen.

El video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, ha generado una ola de críticas e indignación por el tipo de contenido que presenta y por haber sido filmado dentro de una institución educativa pública. La controversia ha encendido el debate sobre el uso de espacios escolares y la supervisión de actividades externa