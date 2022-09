ADP se opone a reducción del 4% de Ministerio de Educación

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, manifestó hoy que esa entidad se opone “radicalmente” a la propuesta de reducción del 4% del presupuesto destinado para el Ministerio de Educación.

“La ADP se opone radicalmente y llama a la sociedad a pronunciarse, y acompañar al sindicato en la lucha que pudiéramos emprender en cualquier momento”, refirió Hidalgo.

Sobre la reducción del presupuesto consignado para el Ministerio de Educación, diversos sectores han manifestado un “rotundo” rechazo.

El monto del Ministerio de Educación que sería utilizado en otras entidades ronda los RD$4,000 millones, poco menos de los RD$5,000 millones que fueron variados en el presupuesto complementario del 2021.

La propuesta de reformular el presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, plantea la disminución de catorce mil ochocientos setenta y un millones setecientos sesenta y un mil ciento cincuenta y siete pesos (RD$14,871,761,157.00) a seis instituciones. Estos fondos serán reinvertidos en otras 15 instituciones.

Inicio del año escolar

En otro orden, Eduardo Hidalgo cuestionó las condiciones en que los estudiantes encontrarán los centros educativos al iniciar el próximo ciclo escolar.

“Hay aulas que no fueron intervenidas a tiempo. Escuelas en condiciones deplorables”, dijo.

Asimismo, externó que los estudiantes de nivel Media no cuentan con los libros de textos, y los de nivel inicial están incompletos.

“Media no tiene libros de texto, a Primaria no llegaron los libros completos. Igual butacas que fueron contratadas no llegaron”, puntualizó el presidente de la ADP.