Aduanas ha triplicado la cantidad divisas incautadas

La Dirección General de Aduanas (DGA) informó que ha triplicado el monto de divisas incautadas durante el período de agosto de 2020 a febrero de 2024, en relación con los cuatro años anteriores, al pasar de US$ 5.9 millones a US$ 17.1 millones.

La DGA detalló que las confiscaciones de divisas por año durante la administración anterior fueron: en 2016 (agosto-diciembre), US$ 600,000 en 2017; US$ 380,000, 2018; US$ 3,810,000, 2019; US$ 780,000 y 2020 (enero-agosto) US$ 357,850.

Mientras, la actual gestión decomisó en 2020 (agosto-diciembre) US$ 5,521,956, en 2021; US$ 7,232,071, 2022; US$ 2,485,468, 2023; US$ 1,816,641 y 2024 (enero-febrero) US$ 130,397.

Resaltó que las incautaciones por este concepto representan un incremento de 190%, lo que evidencia el compromiso de la actual dirección en la lucha contra los ilícitos aduaneros.

Las divisas contabilizadas son aquellas que, tras un riguroso proceso de comprobación e investigación, se han determinado como ilícitas, las cuales son trasferidas a la Tesorería Nacional, mientras que aquellas que son determinadas como de origen legítimo, son restituidas.

Este logro, también, es atribuido a la implementación de tecnología avanzada durante las operaciones aduaneras, eje estratégico de las actuales autoridades.