Aduanas interviene cinco comercios chinos por subvaluación de mercancías

Cinco empresas fueron sancionadas por incumplimiento de normativas sobre valoración de mercancías

Santo Domingo, RD. – La Dirección General de La Dirección General de Aduanas (DGA) propina continúa realizando operativos de control fiscal, con la intervención de cinco comercios de origen asiático (chino), localizados en La Romana y en Santo Domingo Este, tras detectar subvaluación de mercancías, inconsistencias e irregularidades en sus declaraciones.

Se trata de tiendas por departamentos que comercializan principalmente artículos ferreteros, electrodomésticos, calzados, confecciones, juguetes, enseres para el hogar, entre otros.

Las inspecciones se realizaron en los establecimientos comerciales que operan bajo los nombres Plaza Propicio, Tina Fashion, The Cause Of Fashion, Tina Home y Rilon Traiding.

Estos comercios, fueron objeto de fiscalización por parte del equipo técnico de Aduanas, para comprobar y validar el cumplimiento de las normativas aduaneras, la veracidad de sus declaraciones y revisar la legalidad de las importaciones realizadas.

La DGA anunció estas medidas continuarán para seguir fomentando un clima de competencia leal en los comercios dominicanos.