Aduanas refuerza seguridad nacional con nuevo sistema digital para envíos mudanceras o shipping

  • Hoy
Aduanas refuerza seguridad nacional con nuevo sistema digital para envíos mudanceras o shipping

La Dirección General de Aduanas (DGA) anunció la implementación total, a partir de este 27 de octubre, del sistema de registro y procesamiento de información de las cargas que llegan a través de las mudanceras o shipping, para mayor trazabilidad de este tipo de envíos.

El proyecto inició en año 2024, con un plan piloto que incluyó a más de 10 empresas mudanceras o shipping, de las 130 empresas que están registradas para esta actividad, permitiendonos evaluar la efectividad previo a un lanzamiento masivo.

La DGA desarrolló, a través de la plataforma VUCE, un módulo digital en el que las empresas mudanceras o shipping deberán cargar los datos precisos de cada envío, incluyendo las identidades de los propietarios de cada carga que llegue en esos contendores, previo a la inspección en puerto.

Esto permite, tanto a Aduanas como al Ministerio Público, eficientizar las labores de investigación ante hallazgos de ilícitos y violaciones a la Ley de Aduanas 168-21, tener inmediatamente un responsable de cada envío y realizar una persecución y una estructuración de expedientes más efectiva, a la vez que garantiza más seguridad para las familias que reciben envíos.

“Con este paso, seguimos avanzando en nuestra guerra contra el comercio ilícito. Nuestro compromiso es claro: modernizar Aduanas para proteger a la ciudadanía y facilitar un comercio más seguro y transparente”, afirmó el director general de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón.

Esta iniciativa forma parte del proceso de transformación tecnológica y de transparencia que impulsa la gestión de Yayo Sanz Lovatón, con el objetivo de garantizar un comercio legítimo, competitivo y seguro, además de fortalecer la detección de contrabando de armas, drogas y divisas.

Antes de este sistema, la información se presentaba de manera manual, lo que generaba errores, datos incompletos o duplicados, y dificultaba las labores de investigación y rastreo de los responsables ante hallazgos de

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Aduanas refuerza seguridad nacional con nuevo sistema digital para envíos mudanceras o shipping
Aduanas refuerza seguridad nacional con nuevo sistema digital para envíos mudanceras o shipping
14 septiembre, 2025
Director de Aduanas subraya 700 cambios tecnológicos realizados en el sector
Director de Aduanas subraya 700 cambios tecnológicos realizados en el sector
2 septiembre, 2025
Aduanas interviene cinco comercios chinos por subvaluación de mercancías
Aduanas interviene cinco comercios chinos por subvaluación de mercancías
28 agosto, 2025
Aduanas resalta seguridad y eficiencia que aportan los rayos x al comercio
Aduanas resalta seguridad y eficiencia que aportan los rayos x al comercio
26 agosto, 2025
Expertos en salud revelan los principales desafíos sanitarios que enfrenta República Dominicana
Expertos en salud revelan los principales desafíos sanitarios que enfrenta República Dominicana
25 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Albert Pujols rumbo a ser mánager

Albert Pujols rumbo a ser mánager

Edición impresa, sábado 13 de septiembre de 2025

Edición impresa, sábado 13 de septiembre de 2025

Humanización de los servicios de salud

Humanización de los servicios de salud

Estreno de “Las Maldiciones”, el nuevo thriller político argentino en Netflix

Estreno de “Las Maldiciones”, el nuevo thriller político argentino en Netflix

Marileidy va mañana en los 400 metros en el Mundial de Tokio

Marileidy va mañana en los 400 metros en el Mundial de Tokio

Judge rebasa a DiMaggio en la lista

Judge rebasa a DiMaggio en la lista

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo