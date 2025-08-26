Aduanas resalta seguridad y eficiencia que aportan los rayos x al comercio

El 96% de la carga es inspeccionada mediante esta tecnología, cubriendo puertos, aeropuertos y demás puntos de entrada y salida del país

El uso de rayos X por la Dirección General de Aduanas (DGA) se ha consolidado como una de las herramientas más determinantes para fortalecer la seguridad y la eficiencia en el comercio de la República Dominicana, afirmó director de la entidad, Eduardo Sanz Lovatón (Yayo).

Explicó que hace cinco años solo el 40% de la carga era inspeccionada mediante esta tecnología, mientras que hoy la cifra alcanza un 96%, cubriendo puertos, aeropuertos y demás puntos de entrada y salida del país.

Indicó que estos avances tecnológicos han contribuido al reconocimiento internacional del país en materia de control y transparencia. Citó que un ejemplo de ello es la coordinación regional que RD ejerce en la lucha contra el fentanilo, así como la exclusión de la nación de la lista del Departamento de Estado de Estados Unidos relacionada con la piratería y falsificación de mercancías, logro alcanzado tras dos décadas de reclamos.

Sanz Lovatón ofreció estos detalles durante una rueda de prensa conjunta entre la DGA y HIT Puerto Río Haina, donde anunciaron la implementación del nuevo horario extendido 24 horas en este puerto de lunes a viernes y sábados hasta las 11:00 p. m. y domingos a requerimiento.

Esta medida creará mayor fluidez en carga y descarga de las mercancías, lo que contribuye al descongestionamiento del puerto.

El director de la DGA destacó que los puertos y aeropuertos ya operan 24/7, y que lo que faltaba era integrar todas las áreas aduaneras para habilitar despachos en cualquier horario.

En el encuentro, Erik Alma, gerente general de HIT también destacó que el Puerto Río Haina maneja cerca del 60% de la carga que entra y sale del país, lo que refuerza su papel como punto neurálgico en la cadena logística nacional.

Recordó que se trata de un puerto multipropósito, capaz de manejar tanto contenedores como carga a granel, combustibles, granos y varillas, entre otros productos.



Haina gestiona cerca del 500,000 TEUs de transporte marítimo, 34 mil vehículos y más de ocho millones de toneladas métricas de carga general suelta al año.

En otro orden, el director de Aduanas resaltó que el despacho 24 horas ha permitido un ahorro de más de 2,000 millones de pesos a la economía dominicana, al reducir costos derivados de retrasos en el proceso de liberación de mercancías. Esta iniciativa, además, fortalece la imagen del país como socio eficiente en la industria logística global.

RD es hub logístico

El director de Aduanas afirmó que ya RD es un hub logístico y esta es una industria de gran desarrollo a futuro y que invierte en capital humano, crear nuevos empleos e incluye innovación en los procesos de manufactura.

En la rueda de prensa, Sanz Lovatón que con el aumento de las horas de servicios en el puerto de Haina el país da un paso firme hacia su consolidación como el principal Hub logístico de la región, fortaleciendo su posición estratégica y ofreciendo mayor competitividad a las cadenas de suministro.

Además, se logran procesos más ágiles para la DGA, operadores logísticos y a los contribuyentes.

“La implementación del horario extendido en el Puerto Río Haina marca un antes y un después en la gestión logística nacional. Más que una ampliación de horario, es una medida estratégica que aporta ahorros tangibles, dinamiza la economía y consolida la visión de un sistema aduanero moderno”, expresó el director de DGA.

Mientras Alma dijo que la iniciativa fortalece la competitividad nacional y consolida a la República Dominicana como un socio estratégico y confiable en el comercio internacional, capaz de atraer a empresas globales que eligen a nuestro país como centro de producción y distribución regional.

“Acciones como la que anunciamos hoy, constituyen un paso trascendental hacia la eficiencia y modernización de la logística nacional, plenamente alineadas con la misión y visión de HIT Puerto Río Haina como empresa operadora portuaria dominicana”, sostuvo.