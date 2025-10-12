Adultos mayores desfilan colección de joyas

Adultos mayores desfilan colección de joyas

Decenas de adultos mayores, entre 64 y 90 años de edad, encabezaron un desfile y exposición de joyas titulado «Esencia de Ester», de la diseñadora Soveida García; actividad organizada por la Junta de Desarrollo Gualey (Judegu).

La presidenta de la fundación, Arelis Morán, manifestó agradecimiento a todos los que hicieron posible la presentación de la colección de joyas con los envejecientes como modelos.

«Con esta pasarela buscamos que las personas reconozcan el trabajo que hace Judegu, y que aprendan a valorar a los adultos mayores, que no sean maltratados y se les dé el respeto que merecen y necesitan», manifestó Morán.

La diseñadora Soveida García destacó que cada joya es una creación que posee una historia única; dijo sentirse emocionada por el evento.

Mientras, los adultos mayores que participaron en la pasarela, realizada en el auditorio de la Biblioteca Pedro Henríquez Ureña, manifestaron estar felices con la oportunidad brindada por Judegu de ser modelos de estas piezas.

La presidenta Arelis Morán destacó el apoyo de las organizaciones Empresaria + 1, Miosotiz Joaquín -Imagen y Ética, Eventos y Maquillaje Isabela’s, Spa Vitalina, Eurokat, Iglesia Raiz de Amor y Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape).

La Junta de Desarrollo de Gualey es una fundación sin fines de lucro que ayuda a los envejecientes de la zona norte del Distrito Nacional; aunque la organización fue creada en Gualey, funciona en el local ubicado en el Ensanche Espaillat del Distrito Nacional.

