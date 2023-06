Mientras se acerca el tiempo para la próxima contienda electoral y los partido políticos se activan, la advertencia del presidente de la Junta Central Electoral, de que procederá legalmente si detecta el uso de recursos ilícitos en la campaña, generó debates entre legisladores de distintas bancadas.

Congresistas consultados aseguraron que el órgano electoral debe pasar de las palabras a los hechos, y consideraron que la JCE ha sido débil en la aplicación de las normativas.

El presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, destacó la importancia de la transparencia en el manejo de los recursos que dispondrán los partidos políticos, agrupaciones y movimientos reconocidos a partir de la apertura de la precampaña, que inicia el domingo 2 de julio, enfatizando que “la transparencia es un eje fundamental en el desarrollo de la democracia”.

Dijo que en vista del proceso que inicia, se debe llevar un control transparente al unísono tanto la JCE como las organizaciones políticas reconocidas.

Jáquez Liranzo sostuvo que este es el inicio de un sinnúmero de actividades que procuran garantizar la coraza de la transparencia “que es lo que permitirá que no se dañe la democracia”. “Si no somos transparentes y no tenemos controles internos llegan recursos espurios que dañan la transparencia”, insistió al ponderar que el papel de esta actividad es buscar soluciones en conjunto, desde ya para enarbolar la transparencia.

Precisamente, dijo, desde el próximo domingo 2 de julio inicia el período de la pre campaña, en el cual los partidos y movimientos políticos inician el proceso para llevar candidaturas a todos los niveles de elección con miras a los comicios de 2024.

Resalta que la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, en su artículo 42, se refiere a los topes de gastos, mientras la Ley 20-23, sobre Régimen Electoral, artículo 221, refiere sobre la sanción que conllevaría los candidatos que incumplan esos topes.

Aclara que la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos no indica cuales serían las consecuencias ante la inobservancia, sin embargo la Ley 2023 si señala de manera expresa que el candidato o candidata que exceda el 5 por ciento del tope de gasto de campaña será sancionado con una multa equivalente al triple del monto excedido.