Huracán Erin: advierten sobre tormentas eléctricas y oleaje «muy peligroso» en RD

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) advirtió que, como consecuencia del huracán Erin, este sábado se esperan vientos moderados del nor/noreste, aumento de la humedad desde la madrugada y precipitaciones dispersas con ráfagas de viento en poblados de la costa atlántica y la porción suroeste durante las horas matutinas.

Estas condiciones continuarán por la tarde, afectando principalmente el litoral costero caribeño, el noreste, el norte, la Cordillera Central y la zona fronteriza, con aguaceros localmente moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento frecuentes.

En cuanto a las condiciones marítimas, el COE destacó que el oleaje se tornará «muy peligroso» en la costa norte del país, deteriorándose a medida que el ciclón se desplace sobre aguas del Atlántico Norte, y advirtió que será especialmente riesgoso para domingo y lunes.

«Se recomienda a la población y los usuarios de las embarcaciones en costa atlántica mantenerse en puerto desde el sábado a las 6 pm y estar atento a nuestros próximos boletines», indicó el COE.

Trayectoria de Erin

El huracán Erin continuará desplazándose hacia el oeste/noroeste sobre aguas abiertas del Atlántico, con su centro pasando a cientos de kilómetros al noreste de Puerto Rico y de la República Dominicana.

