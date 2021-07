Advierte clínicas podrían cerrar unidades COVID-19 por falta de pago de las ARS

El presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip), Rafael Mena, advirtió hoy que existe un consenso entre las clínicas sobre la posibilidad de cerrar en los próximos días las unidades de atención de pacientes con COVID-19.

Mena explicó que la medida fue contemplada debido a la falta de pago por parte de la Administradoras de Riesgos de Salud (ARS). Agregó que será en esta semana cuando finalmente se saldará parte de la deuda que se tiene con la entidad.

«Posiblemente esas unidades se cierren porque realmente, el servicio que le estamos dando a la sociedad no lo podemos soportar, expuso el galeno.

Puntualizó que además de las unidades y las pruebas que se realizan en estas, el proceso conlleva también el uso de equipos como enfermeras, las cuales hacen turnos cada ocho horas.

«Esas enfermeras necesitan equipos, mascarillas, gorras y así por el estilo, entonces, quien lo va a pagar», enfatizó el doctor tras indicar que se trata de una situación en la que no se ve una solución «visible, a menos que no nos sentemos de nuevo y no se quiera que las clínicas desaparezcan«.