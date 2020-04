Advierte no se pueden hacer desalojos durante Estado de Emergencia

La candidata a diputada por la circunscripción uno del Distrito Nacional de los partidos Acción Liberal (PAL) y de la Liberación Dominicana (PLD), Michelle Ortiz, advirtió que, durante el Estado de Emergencia que vive el país, no se pueden ejecutar desalojos a inquilinos, y llamó al Gobierno a tomar acciones para protegerlos.

“El desalojo por falta de pago en circunstancias de Estado de Emergencia y pandemia es una medida inhumana. El Derecho no protege la crueldad. Dado el estado actual de funcionamiento del sistema de justicia, aun cuando fuese materialmente posible desalojar a un inquilino, no es jurídicamente posible, pues, no existen las condiciones para garantizar las prerrogativas reconocidas por la Ley de Fuerza Pública”, dijo.

Enfatizó que en estos momentos donde a emprendedores y a familias se les han reducido los ingresos económicos, es idóneo que el Gobierno establezca un plan de protección para el pago de las rentas. “Confío en que una movilización de los pagos al menos hasta dos meses luego de que el país vuelva a la normalidad sería lo más prudente y humano”.

Agregó que “luego de retomar la renta ese periodo después, la deuda debe ser dividida por el arrendatario en cuotas a pagar en los meses restantes del contrato, además de que los depósitos deben contar como parte del pago del alquiler y puedan ser restado a la cuenta”.

Ortiz subrayó que ningún fiscal va a otorgar fuerza pública para desalojar a algún arrendador/acreedor. “El Ministerio Público no puede prestarse para el abuso y la desconsideración”.

“Por tanto, la medida de desalojo, si se ejecuta, sería totalmente al margen de la ley. Ni con la tabla de los 10 mandamientos desalojan a una persona en esta época”, expresó.