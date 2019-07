Advierte plan para rehabilitar a Danilo Medina implica habilitación de por vida de Leonel Fernández

El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Manuel Crespo, advirtió que la Constitución debe permanecer intocable, tras indicare que el plan para reformarla con el fin de habilitar al presidente Danilo Medina, implicaría también la habilitación de por vida de los ex presidentes Hipólito Mejía y Leonel Fernández.

“Nosotros estamos opuestos y rechazamos cualquier acuerdo dentro del Partido de Liberación Dominicana y el país, con la finalidad de dejar habilitado a los políticos que ya la propia Constitución le impuso un plazo final en el ejercicio del poder”, indicó el también miembro del Comité Central del PLD.

Crespo dijo que asumió el compromiso para que a partir del año 2020 en la República Dominicana sea inaugurada una nueva era, “donde la clase política debe resignarse a la jubilación y al retiro, tal y como o sucede en otras naciones”.

“No vamos aceptar ningún acuerdo sobre la base de dejar habilitado a nadie que ya la Constitución estableció que debe retirarse de la posibilidad de ser candidato a la presidencia de la República”, dijo.

Insistió en que un acuerdo para reformar la Carta Magna además de habilitar al presidente Medina, también serían habilitados para siempre los ex presidentes Hipólito Mejía y Leonel Fernández, lo cual castraría y cerraría el paso al relevo generacional que debe darse en todos los partidos políticos, que a su juicio es un clamor de la inmensa mayoría de los dominicanos.

“Con ese acuerdo que se está gestando lo único que se lograría es coartarle e impedir que las nuevas generaciones de dominicanos y dominicanas tengan el derecho de poder asumir las riendas de la República Dominicana y del sistema de partidos políticos. No habría espacio para nadie”, señaló el presidente del proyecto Presidencial Relevo Democrático.

El aspirante Presidencial del PLD dijo que el grupo que encabeza el presidente Medina está presionando fuertemente al sector del ex presidente Leonel Fernández para que apruebe la habilitación del gobernante.

“Nosotros le hacemos un llamado al ex presidente Leonel Fernández y a su equipo para que no acepten, ni se involucren en ningún tipo acuerdo que implique reformar la Constitución para beneficiar a ningún político en particular del país”, precisó Manuel Crespo.