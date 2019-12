Advierte que cuiden niños en Navidad

El consumo de alcohol, intoxicaciones alimenticias, ahogamiento o asfixia y accidentes de tránsito son las causas más frecuentes de ingreso a la emergencia del hospital pediátrico Doctor Hugo Mendoza durante el asueto de Navidad y Año Nuevo, afirmó la doctora Dhamelisse Then Vanderhorst, directora general del centro de salud.

La doctora Then Vanderhorst recomendó a los padres evitar que los niños menores tengan acceso a los adornos de Navidad, juguetes de tamaño reducido y pilas pequeñas, objetos que los niños pueden ingerir y provocarle un ahogamiento o asfixia. “En el caso de las pilas redondas y diminutas son muchas veces letales en los niños cuando se ingieren. Este es el cuerpo extraño con más alta letalidad. Puede estallar y provocar una quemadura del esófago”, advirtió Then. “Los padres tampoco deberían darle de comer uvas o frutos secos a sus hijos pequeños, ya que al no ser masticados pueden obstruir vías respiratorias.