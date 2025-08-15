Autoridades NY advierten sobre estafa en internet en compras de materiales escolares

Autoridades NY advierten sobre estafa en internet en compras de materiales escolares

Nueva York. Más de un millón de estudiantes, entre ellos decenas de miles de dominicanos, se proponen entrar a clase en las escuelas públicas en esta ciudad partir del proximo 4 de septiembre, y las autoridades advierten a los padres de familias sobre estafas por internet al comprar los materiales escolares.

La gobernadora de este estado, Kathy Hochul, hace un llamado a las familias de la Gran Manzana para que estén atentos, tomen medidas y reporten presuntos abusos o sitios fraudulentos.

El secretario de Estado de NY, Walter T. Mosley, se sumó al llamado a estar con ojos bien abiertos, no solo porque ofertas demasiado llamativas pudieran resultar falsas sino porque a través de diferentes mecanismos, los maleantes podrían intentar robar información personal y financiera.

Con el avance de la tecnología, las autoridades han descubierto que los estafadores se han ido volviendo más sofisticados, hasta el punto de crear páginas online no reales que se asemejan a sitios legítimos con logotipos, imágenes y opciones de pago de apariencia creíble.

“Si el sitio web anuncia precios extremadamente bajos o grandes descuentos, los consumidores deben ser cautelosos y verificar diligentemente la legitimidad del vendedor”, sostienen las autoridades.

La División de Protección al Consumidor del Estado de NY (DCP) ofrece mediación voluntaria entre consumidores y empresas cuando estos no han logrado resolver su problema por sí solos.

Para constatarla llamar al 1-(800)-697-1220, disponible de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 4:30 p. m., excepto los días festivos estatales.

Para presentar una queja o encontrar más información, visite https://dos.ny.gov/file-consumer-complaint. Redes sociales: Seguir a la división en Twitter (@NYSConsumer) y Facebook (www.facebook.com/nysconsumer).

Las quejas de los consumidores pueden presentarse en cualquier momento en https://dos.ny.gov/consumer-protectionTambién puede comunicarse con la División a través de @NYSConsumer o Facebook .

Ramón Mercedes

