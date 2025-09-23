Alertan sobre estafas telefónicas: no devuelvas llamadas de códigos desconocidos

  • Ramón Mercedes
Nueva York. La Comisión Federal de Comercio de USA (FTC) de Estados Unidos advierte a los estadounidenses, entre ellos a más de dos millones de dominicanos residentes en territorio estadounidense, entre otras etnias, no devolver llamadas telefónicas ni mensaje de texto de un código de «área desconocida», por ser es una posible estafa.

La misión de la FTC es proteger a las personas de prácticas comerciales engañosas o desleales y promover la libre competencia en el mercado. Hace cumplir las leyes de protección al consumidor y las leyes antimonopolio, y para ello, lleva a cabo investigaciones, informes y educa al público sobre sus derechos.

Sostiene la agencia federal que los estafadores utilizan marcadores automáticos para llamar a teléfonos celulares en todo el territorio estadounidense.

Lee más: Aumentan las estafas bancarias en RD: cinco pasos para protegerte del fraude

Dejan sonar el teléfono una vez, justo lo suficiente para que aparezca un mensaje de llamada perdida, y luego cuelgan.

Los estafadores esperan que les devuelvas la llamada, y cuando lo hagas, cobrarán una cantidad exorbitante de dólares, tanto por minutos como por llamadas internacionales.

Asimismo, expresan: «Hola, se comunicó con la operadora». «Espere, por favor». A veces, los estafadores reproducen música de espera o anuncios en un intento de mantener a las víctimas en la línea y le cobran todo el tiempo, precisa la agencia federal.

Las llamadas provienen de números telefónicos con códigos de área de tres dígitos que parecen ser de EUA, pero en realidad están asociados con números telefónicos internacionales, a menudo en El Caribe.

Los códigos para estafar incluyen el 268, 284, 473, 664, 649, 767, 809, 829, 849 y 876. Los lectores deben ser portavoces a sus familiares, amigos y relacionado sobre la situación, sostienen activistas comunitarios dominicanos en el Alto Manhattan.

