Advierten destrucción casas en sector Gascue

La Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana alertó ayer a las autoridades sobre las pretensiones de demoler dos casas con valor patrimonial en la calle Danae del sector Gascue, lesionando el patrimonio arquitectónico de la nación.

“Un país sin patrimonio no tiene historia, un país sin historia no tiene identidad. Con esta intervención no solo se lesiona la ciudad, se destruye la memoria histórica y esto no es negociable”, expresó la entidad en un comunicado.

La institución indicó que la obras patrimoniales en todas las naciones son respetadas, veneradas y protegidas, por lo que deploraron que “desde un tiempo acá cada día aparecen sorpresas de modificaciones a monumentos históricos y sitios en la ciudad, sin el estudio correspondiente y sin el sentido de preservar esas obras como patrimonio”.

Cita supuestos casos de demoliciones establecidas en edificaciones de valor arquitectónico en el frente marino de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, sin los permisos correspondientes y aprovechando días de asueto.

Sin consenso ciudadano. La Sociedad de Arquitectos señala que Santo Domingo amanece cada día con intentos de demoliciones e intervenciones al patrimonio arquitectónico, urbano y natural, a partir de iniciativas no consensuadas provenientes de entidades públicas y empresas privadas sin el debido protocolo de consenso ciudadano.

“Estas agresiones a la arquitectura y el paisaje urbano de las ciudades riñen con el sentir ciudadano. Están cargadas de improvisación y representan una violación a las leyes y normas del país y esto debe terminar ya. La ciudad está quedando sin patrimonio arquitectónico y cada vez más destruyen el paisaje de la memoria urbana”, refiere el documento.