El politólogo venezolano Raniero Cassoni advirtió este miércoles que Venezuela podría enfrentar una ola represiva si Nicolás Maduro no reconoce el triunfo del opositor Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio.

«¿Qué estamos viviendo? Decir que sí, viene una ola represiva, que ya estamos experimentando. Incluso, en la embajada de Argentina se está cortando la luz para que los compañeros de María Corina Machado (líder antichavista) salgan o para meterlos presos ahí dentro», dijo el especialista en política.

Cassoni señaló que a diferencia de otros momentos, la contundencia de las pruebas sobre la derrota de Maduro y la cantidad de personas que quieren cambios, incluso de movimientos populares, es evidente. «Lo que ocurrió el lunes es lo que se llama «la bajada de los barrios», aquellos que alguna vez salieron a defender a Chávez y que esta vez están buscando el cambio», agregó.

«En las protestas del día lunes, que no fueron convocadas por la oposición, sino de manera espontánea, había un sentimiento de euforia… Ya la gente, en su centro de votación, sabía que había ganado, y quizás, tenía la duda de que en otro lugar podía haber perdido Edmundo González Urrutia. Hoy ese 67%, esos 7 millones de venezolanos, saben que ganaron y tienen esa fuerza, y no lo sabían el día lunes en la mañana, cuando salieron a derrumbar los símbolos de lo que alguna vez fue importante para ellos. Porque, insisto, no fue la clase media, sino las clases populares las que derribaron las estatuas de Hugo Chávez y están acabando con su legado», añadió el politólogo.

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. EFE/ Henry Chirinos

Con relación a las órdenes de captura en contra Corina Machado y González Urrutia, emitidas por el gobierno de Maduro, Raniero Cassoni sostuvo que esto recrudece la situación en Venezuela.

«Han hablado de que es necesario detenerlos, y la verdad es que hemos visto conductas poco tolerantes (del oficialismo) con respecto a las opiniones», expresó.

Las declaraciones del estratega venezolano fueron pronunciadas durante una entrevista en el programa televisivo «El Día», que se transmite por Telesistema 11.

