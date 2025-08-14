Advierten sobre fuertes lluvias y grandes olas por tormenta tropical Erin en el Caribe

Las autoridades en el norte del Caribe advirtieron el jueves sobre fuertes lluvias y oleajes peligrosos a medida que la tormenta tropical Erin se acercaba a la región.

La tormenta está prevista a permanecer sobre aguas abiertas y moverse al norte-noreste de islas como Antigua y Barbuda, las Islas Vírgenes Británicas y de Estados Unidos, y Puerto Rico, según el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

Erin se encontraba a unos 1.435 kilómetros (unas 890 millas) al este de las Islas de Sotavento del norte. Tenía vientos máximos sostenidos de 95 kph (60 mph) y se movía hacia el oeste a 28 kph (17 mph).

Se pronostica que Erin se convertirá en huracán el viernes y se fortalecerá hasta convertirse en una tormenta de categoría 3 para el sábado por la noche, lo que marcaría la primera gran tormenta de esta temporada.

«Erin se está moviendo hacia un área del Atlántico propicia para una intensificación rápida. Las aguas están increíblemente cálidas», indicó Alex DaSilva, experto principal en huracanes de AccuWeather.

Los meteorólogos dijeron que podrían ocurrir vientos con fuerza de tormenta tropical en partes de las Islas de Sotavento del norte, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Británicas, y Puerto Rico este fin de semana.

«Todavía hay una incertidumbre mayor de lo normal sobre los impactos a largo plazo de Erin en partes de las Bahamas, la costa este de Estados Unidos y Bermudas a largo plazo», señaló el centro de huracanes.

Michael Lowry, especialista en huracanes y experto en marejadas ciclónicas, comentó que casi todos los modelos indican que Erin girará “seguramente al este del territorio más amplio de Estados Unidos la próxima semana».

Erin es la quinta tormenta nombrada de la temporada de huracanes en el Atlántico, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre.

Los meteorólogos esperan otra temporada inusualmente activa para el Atlántico, con predicciones que apuntan a entre 6 y 10 huracanes, de los cuales hasta la mitad podrían alcanzar un estatus de gran intensidad.