Advierten sobre necesidad reforma sistema pensiones

Si no se hace a tiempo una reforma profunda del sistema de pensiones en el país, lo que recibirán los trabajadores al momento de retirarse de la actividad productiva será inferior a las pensiones que recibían con el viejo sistema del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).

Así lo aseguraron los presidentes de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael Abreu; de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Jacobo Ramos y de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel Del Río Doñé, durante su participación como invitados en el Encuentro Económico de HOY.

El presidente de la CASC recordó que el sector sindical ha manifestado en reiteradas ocasiones que el fondo de capitalización individual es un régimen que de acuerdo a varios estudios resultará “explosivo” cuando llegue el momento de otorgar las pensiones “miserables” que recibirán los trabajadores, tomando en cuanta los bajos salarios que hay en el país.

Indicó que se ha determinado que con ese régimen los trabajadores recibirán entre un 23% y 25% de sus salarios mínimos.

Es decir, un trabajador con un salario de RD$20,000 recibiría menos de RD$5,000, según estudios que se han hecho.

Además de que se ha determinado que un porcentaje importante de trabajadores no cuentan con la capacidad de generar las cotizaciones suficientes para lograr una pensión bajo ese esquema.

En tal sentido, el presidente de la CNDT dijo que la visión del sector sindical es “muy clara”, tras plantear la necesidad de una reforma profunda del sistema de pensiones que incluya dos pilares: un pilar de capitalización individual que sea opcional para los que devengan altos salarios y un pilar público donde esté la generalidad de la gran masa de trabajadores que ganan bajos sueldos.

En tanto, el presidente del CNUS recordó que el modelo de pensiones dominicano fue adoptado de Chile con algunas modificaciones, gracias a las exigencia del sector sindical, sin embargo aún es un régimen que beneficia más a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) a través de la rentabilidad que de los trabajadores.

Los dirigentes sindicales exhortaron al Gobierno a verse en el espejo de Chile, país en donde se han registrado fuertes protestas porque las pensiones no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores retirados.

Proyecto. El presidente del CNUS recordó que el sector sindical dominicano presentó ante la comisión bicameral que discute el proyecto de modificación de la Ley 87-01 de Seguridad Social una propuesta de cambio en el actual sistema de pensiones de capitalización individual, para crear un sistema mixto que garantice a los trabajadores mejores ingresos al momento del retiro y que la afiliación a una AFP sea voluntaria.

Sin embargo, denunciaron que fue acogida una reforma que envió el Poder Ejecutivo diferenciada a la propuesta por los sindicalistas, ya que pretende dejar el esquema de comisiones que reciben las AFP.

Explicó que las administradoras de fondos de pensiones se manejan por volumen para obtener sus ganancias, por lo que el punto no está en rebajar las comisiones.