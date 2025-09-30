Aerodom confirma aterrizaje de emergencia de vuelo de Sky High en AILA

Un avión Embraer 190 de la aerolínea Sky High realizó un aterrizaje de emergencia exitoso este martes a las 5:20 p. m. hora local en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), según informó Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom). A pesar de la situación de emergencia, no se reportaron víctimas ni heridos entre los ocupantes de la aeronave.

A continuación, el comunicado integro de la Aerodom:

AERODOM informa que este martes, a las 5:20 p. m. hora local, una aeronave Embraer 190 operada por la aerolínea Sky High, realizó un aterrizaje de emergencia exitoso en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez. No se registró ninguna víctima ni herido.

La aeronave, que no formaba parte de la línea de vuelo comercial de la aerolínea y se encontraba realizando un vuelo de prueba con 7 ocupantes a bordo, presentó una falla técnica en su tren de aterrizaje delantero. El aeropuerto activó de inmediato sus equipos de emergencia y aplicó los protocolos establecidos.

Es importante destacar que las operaciones en el aeropuerto continúan con total normalidad, ya que la pista en uso es la alterna 18-36.

Esta es la única declaración oficial que emitirá AERODOM sobre este hecho. A partir de este momento, cualquier información adicional será ofrecida por las autoridades competentes.